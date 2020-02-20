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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:05

  spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?


та я сам в шоці із цих рішень і "мудрих голів" що приймають такі рішення
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:17

spiridonwot
напевно писати запит в комісію, якщо папери були в Україні то їх мають перекинути в новий депозитарій, по крайній мірі так написано в законі, на випадок якщо забирають ліцензію
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:52

  spiridonwot написав:greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?

а що ФФ вів свій депозитарій? Це ж не банк, що через Фонд грабування. Просто їх переведуть до іншого зберігати.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:11

Звісно що ФФУ має свій депозитарій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:14

Повідомлення про зупинення дії ліцензії Депозитарної установи ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: депозитарна діяльність депозитарної установи

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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 20:52

Отримав відповідь на запит до НКЦПФР стосовно того, як бути далі інвесторам. Повідомляють, що зараз працюють над питанням того, як далі бути з інвесторами у цій ситуації, як захистити їх інтереси. Відповідь стисла, але зрозуміла. Чекаємо!
Питання в іншому - які ризики саме з питанням володіння фізособою саме ОЗДП у порівнянні з ОВДП. Є виписка про стан рахунку в цінних паперах від "ФФ Україна", там зазначені і ОВДП, і ОЗДП. Підкажіть, будь ласка, хто в курсі.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:18

ЗІС-5 ОЗДП якщо вони були в депозитарії в Україні мають так само як і акції бути переміщені в новий депозитарій який буде обслуговувати клієнта на заміну від депозитарія у якого забрали ліцензію.

Дякую за відповідь по запиту до комісії, обнадійлива відповідь.
adj
 
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