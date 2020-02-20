Відгуки про Freedom Finance
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 17:05
spiridonwot написав: greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?
та я сам в шоці із цих рішень і "мудрих голів" що приймають такі рішення
greenozon
Повідомлень: 14388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1344 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:17
spiridonwot напевно писати запит в комісію, якщо папери були в Україні то їх мають перекинути в новий депозитарій, по крайній мірі так написано в законі, на випадок якщо забирають ліцензію
adj
Повідомлень: 86
З нами з: 08.04.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:52
spiridonwot написав: greenozon
И что теперь делать с ОЗДП, которые хранились у брокера? Ждать снятия санкций и возобновления лицензии? Ждать разъяснений комиссии куда бежать и что делать?
а що ФФ вів свій депозитарій? Це ж не банк, що через Фонд грабування. Просто їх переведуть до іншого зберігати.
flyman
Повідомлень: 29949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2575 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 19:11
Звісно що ФФУ має свій депозитарій
greenozon
Повідомлень: 14388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1344 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:14
Повідомлення про зупинення дії ліцензії Депозитарної установи ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: депозитарна діяльність депозитарної установи
greenozon
Повідомлень: 14388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1344 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Суб 12 лис, 2022 20:52
Отримав відповідь на запит до НКЦПФР стосовно того, як бути далі інвесторам. Повідомляють, що зараз працюють над питанням того, як далі бути з інвесторами у цій ситуації, як захистити їх інтереси. Відповідь стисла, але зрозуміла. Чекаємо!
Питання в іншому - які ризики саме з питанням володіння фізособою саме ОЗДП у порівнянні з ОВДП. Є виписка про стан рахунку в цінних паперах від "ФФ Україна", там зазначені і ОВДП, і ОЗДП. Підкажіть, будь ласка, хто в курсі.
ЗІС-5
Повідомлень: 38
З нами з: 21.12.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 лис, 2022 22:18
ЗІС-5 ОЗДП якщо вони були в депозитарії в Україні мають так само як і акції бути переміщені в новий депозитарій який буде обслуговувати клієнта на заміну від депозитарія у якого забрали ліцензію. Дякую за відповідь по запиту до комісії, обнадійлива відповідь.
adj
Повідомлень: 86
З нами з: 08.04.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 лис, 2022 18:35
Давайте поміркуємо куди (брокер) потенційно можуть запропонувати перевід?
і чи буде це по 250 грн за 1 ISIN як це робиться в "мирний" час...
greenozon
Повідомлень: 14388
З нами з: 01.06.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1344 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Нед 13 лис, 2022 20:02
greenozon в якийсь держ банк закинуть, моя думка.
adj
Повідомлень: 86
З нами з: 08.04.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
adj
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
231
117865
Вів 01 лис, 2022 17:51 St/2
23
18960
Нед 18 вер, 2022 22:43 adj