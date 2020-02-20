Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36
adj написав:greenozon
в якийсь держ банк закинуть, моя думка.
с ОЗДП из Держбанков , кажется, умеет только один
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