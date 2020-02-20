с ОЗДП из Держбанков , кажется, умеет только один
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36
Додано: Пон 14 лис, 2022 00:08
Re: Відгуки про Freedom Finance
Хіба що самому дзвонити в інші (дешевші) депозитарії і домовлятись завчасно і паралельно переписуватись з комісією як перевести себе одразу в бажаний депозитарії.
Ще цікаво що буде якщо просто нічого не робити, або не укласти договір, або не відповідати їм. Як буде ця процедура працювати 😄 мені здається буде грандіозний обсер
Додано: Пон 14 лис, 2022 07:25
найбільше зараз цікавить питання дивідендів і купонних виплат - теж будуть заблокованіякщо не змінювати диспозицію?
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