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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36

  adj написав:greenozon в якийсь держ банк закинуть, моя думка.


с ОЗДП из Держбанков , кажется, умеет только один
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 00:08

Re: Відгуки про Freedom Finance

Хіба що самому дзвонити в інші (дешевші) депозитарії і домовлятись завчасно і паралельно переписуватись з комісією як перевести себе одразу в бажаний депозитарії.

Ще цікаво що буде якщо просто нічого не робити, або не укласти договір, або не відповідати їм. Як буде ця процедура працювати 😄 мені здається буде грандіозний обсер
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:25

найбільше зараз цікавить питання дивідендів і купонних виплат - теж будуть заблокованіякщо не змінювати диспозицію?
greenozon
 
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