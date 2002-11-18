Відгуки про Freedom Finance

Написав в https://www.nssmc.gov.ua/ цікаво що вони взагалі зараз роблять, чи буде можливість вибрати депозитарій і що з залишком на рахунку брокера (гроші) чи можна звернутись в банк де обслуговувався FF Україна з запитом на виплату залишку.
при тому що заява була подана через форму на їхньому сайті, дуже бистро прислали відписку, завтра відправлю повторно заяву вже з ЕЦП. Цирк, але зрозуміло чому, незручні питання, простіше з'їхати.
Шановний заявник!
Ваше звернення не відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
Так, згідно із статтею 5 цього Закону звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Таким чином, електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису.
Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням мережі Інтернет.
На запит, відправлений 18.11.2002 на office@nssmc.gov.ua, тільки що прийшла відповідь. Нічого конкретного, "з метою захисту... здійснюємо...", по суті повторили те, що на сайті від 9.11.22. Запитувалось конкретно: як будуть погашуватися ОВДП зі строком, що минув на днях.