с ОЗДП из Держбанков , кажется, умеет только один
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36
Додано: Пон 14 лис, 2022 00:08
Re: Відгуки про Freedom Finance
Хіба що самому дзвонити в інші (дешевші) депозитарії і домовлятись завчасно і паралельно переписуватись з комісією як перевести себе одразу в бажаний депозитарії.
Ще цікаво що буде якщо просто нічого не робити, або не укласти договір, або не відповідати їм. Як буде ця процедура працювати 😄 мені здається буде грандіозний обсер
Додано: Пон 14 лис, 2022 07:25
найбільше зараз цікавить питання дивідендів і купонних виплат - теж будуть заблокованіякщо не змінювати диспозицію?
Додано: Вів 15 лис, 2022 11:43
greenozon кажуть що так - і в "ФФУ", і в НКЦПФР. Чекайте кажуть - перші працюють над зняттям санкцій, інші - над механізмом захисту інвесторів, треба час...
Додано: Сер 16 лис, 2022 16:05
Написав в
Додано: Сер 16 лис, 2022 17:19
при тому що заява була подана через форму на їхньому сайті, дуже бистро прислали відписку, завтра відправлю повторно заяву вже з ЕЦП. Цирк, але зрозуміло чому, незручні питання, простіше з'їхати.
Додано: Сер 30 лис, 2022 00:30
adj
Добрый день. Удалось ли вам все-таки подать запрос и пришел ли ответ от комиссии?
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:52
На запит, відправлений 18.11.2002 на office@nssmc.gov.ua, тільки що прийшла відповідь. Нічого конкретного, "з метою захисту... здійснюємо...", по суті повторили те, що на сайті від 9.11.22.
Запитувалось конкретно: як будуть погашуватися ОВДП зі строком, що минув на днях.
Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40
Якщо на сайті НКЦПФР в пошуку набрати "Фрідом", верхніми (найновішими) будуть дві новини з однаковими назвами "ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна»" і датами 01.12.22. Якщо перейти за посиланнями - пусті сторінки. Судячи з адрес сторінок - щось про зупинення ліцензій. Що ж нацкомісія намагається, але ніяк не може сказати світу вже шостий день?)
Додано: Сер 21 гру, 2022 19:56
Шановні друзі, нове по темі листування з НКЦПФР. Як відомо, я одразу до них подав запит 19.10 з питанням як бути мені як особі що інвестувала кошти в держоблігації. Тоді отримав відповідь, що Комісія працює над створенням механізму захисту утримувачів держоблігацій. В самому Фрідомі казали і кажуть, що санкції є помилкою і теж тримають комунікації з НКЦПФР та РНБО в першу чергу щоб захистити інтереси клієнтів.
Далі, вже в грудні, тій же НКЦПФ задаю питання:
1. Що мені робити, щоб отримати купонний дохід по облігації, виплати по якій були в листопаді?
2. Коли буде прийнято рішення з метою захисту фізосіб?
3. Де зараз кошти, які Мінфін виділив для виплати купону?
І от нова відповідь від НКЦПФР: велика преамбула з відомою нам всім хронологією санкцій, а потім одним абзацем відповіді на всі питання.
Дослівно. Виплата доходу по належним Вам цінним паперам та можливість перерахування їх до іншої депозитарної установи
виконуються лише депозитарною установою у якій обліковуються цінні папери
(ОВДП) на рахунку власника у цінних паперах. У Вашому випадку це ТОВ «ФРІДОМ
ФІНАНС УКРАЇНА», до якого застосовані санкції, і як наслідок виконати виплату
депонентам/власникам цінних паперів доходу відповідно до умов розміщення цінних
паперів та/або перевести цінні папери на рахунок в іншу депозитарну установу для
ведення депозитарного обліку належних Вам цінних паперів наразі є неможливим. Ці
операції можуть бути здійснені після скасування застосованих відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України санкцій.
І ні слова вже про захист інтересів вкладників та те, що надійність виплат по ОВДП ніби гарантується державою.
Неначе і по темі відповіли, а конкретики нуль. На звернення до менеджерів "Фрідома" останні відповідають, що над виробкою механізму захисту фізосіб-утримувачів держоблігацій працюють і в НКЦПФР, і в самому "Фрідомі". Чекаємо.
Але державний захист інтересів фізосіб я уявляв трохи не таким.
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