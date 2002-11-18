Відгуки про Freedom Finance

Додано: Сер 21 гру, 2022 19:56

Шановні друзі, нове по темі листування з НКЦПФР. Як відомо, я одразу до них подав запит 19.10 з питанням як бути мені як особі що інвестувала кошти в держоблігації. Тоді отримав відповідь, що Комісія працює над створенням механізму захисту утримувачів держоблігацій. В самому Фрідомі казали і кажуть, що санкції є помилкою і теж тримають комунікації з НКЦПФР та РНБО в першу чергу щоб захистити інтереси клієнтів.

Далі, вже в грудні, тій же НКЦПФ задаю питання:

1. Що мені робити, щоб отримати купонний дохід по облігації, виплати по якій були в листопаді?

2. Коли буде прийнято рішення з метою захисту фізосіб?

3. Де зараз кошти, які Мінфін виділив для виплати купону?

І от нова відповідь від НКЦПФР: велика преамбула з відомою нам всім хронологією санкцій, а потім одним абзацем відповіді на всі питання.

Дослівно. Виплата доходу по належним Вам цінним паперам та можливість перерахування їх до іншої депозитарної установи

виконуються лише депозитарною установою у якій обліковуються цінні папери

(ОВДП) на рахунку власника у цінних паперах. У Вашому випадку це ТОВ «ФРІДОМ

ФІНАНС УКРАЇНА», до якого застосовані санкції, і як наслідок виконати виплату

депонентам/власникам цінних паперів доходу відповідно до умов розміщення цінних

паперів та/або перевести цінні папери на рахунок в іншу депозитарну установу для

ведення депозитарного обліку належних Вам цінних паперів наразі є неможливим. Ці

операції можуть бути здійснені після скасування застосованих відповідно до рішення

Ради національної безпеки і оборони України санкцій.

І ні слова вже про захист інтересів вкладників та те, що надійність виплат по ОВДП ніби гарантується державою.

Неначе і по темі відповіли, а конкретики нуль. На звернення до менеджерів "Фрідома" останні відповідають, що над виробкою механізму захисту фізосіб-утримувачів держоблігацій працюють і в НКЦПФР, і в самому "Фрідомі". Чекаємо.

Але державний захист інтересів фізосіб я уявляв трохи не таким.