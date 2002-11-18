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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36

  adj написав:greenozon в якийсь держ банк закинуть, моя думка.


с ОЗДП из Держбанков , кажется, умеет только один
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 00:08

Re: Відгуки про Freedom Finance

Хіба що самому дзвонити в інші (дешевші) депозитарії і домовлятись завчасно і паралельно переписуватись з комісією як перевести себе одразу в бажаний депозитарії.

Ще цікаво що буде якщо просто нічого не робити, або не укласти договір, або не відповідати їм. Як буде ця процедура працювати 😄 мені здається буде грандіозний обсер
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:25

найбільше зараз цікавить питання дивідендів і купонних виплат - теж будуть заблокованіякщо не змінювати диспозицію?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:43

greenozon кажуть що так - і в "ФФУ", і в НКЦПФР. Чекайте кажуть - перші працюють над зняттям санкцій, інші - над механізмом захисту інвесторів, треба час...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:05

Написав в https://www.nssmc.gov.ua/ цікаво що вони взагалі зараз роблять, чи буде можливість вибрати депозитарій і що з залишком на рахунку брокера (гроші) чи можна звернутись в банк де обслуговувався FF Україна з запитом на виплату залишку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:19

при тому що заява була подана через форму на їхньому сайті, дуже бистро прислали відписку, завтра відправлю повторно заяву вже з ЕЦП. Цирк, але зрозуміло чому, незручні питання, простіше з'їхати.

Шановний заявник!

Ваше звернення не відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Так, згідно із статтею 5 цього Закону звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Таким чином, електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису.

Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням мережі Інтернет.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:30

adj
Добрый день. Удалось ли вам все-таки подать запрос и пришел ли ответ от комиссии?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:52

На запит, відправлений 18.11.2002 на office@nssmc.gov.ua, тільки що прийшла відповідь. Нічого конкретного, "з метою захисту... здійснюємо...", по суті повторили те, що на сайті від 9.11.22.
Запитувалось конкретно: як будуть погашуватися ОВДП зі строком, що минув на днях.
vorchun
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:40

Якщо на сайті НКЦПФР в пошуку набрати "Фрідом", верхніми (найновішими) будуть дві новини з однаковими назвами "ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна»" і датами 01.12.22. Якщо перейти за посиланнями - пусті сторінки. Судячи з адрес сторінок - щось про зупинення ліцензій. Що ж нацкомісія намагається, але ніяк не може сказати світу вже шостий день?)
vorchun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:56

Шановні друзі, нове по темі листування з НКЦПФР. Як відомо, я одразу до них подав запит 19.10 з питанням як бути мені як особі що інвестувала кошти в держоблігації. Тоді отримав відповідь, що Комісія працює над створенням механізму захисту утримувачів держоблігацій. В самому Фрідомі казали і кажуть, що санкції є помилкою і теж тримають комунікації з НКЦПФР та РНБО в першу чергу щоб захистити інтереси клієнтів.
Далі, вже в грудні, тій же НКЦПФ задаю питання:
1. Що мені робити, щоб отримати купонний дохід по облігації, виплати по якій були в листопаді?
2. Коли буде прийнято рішення з метою захисту фізосіб?
3. Де зараз кошти, які Мінфін виділив для виплати купону?
І от нова відповідь від НКЦПФР: велика преамбула з відомою нам всім хронологією санкцій, а потім одним абзацем відповіді на всі питання.
Дослівно. Виплата доходу по належним Вам цінним паперам та можливість перерахування їх до іншої депозитарної установи
виконуються лише депозитарною установою у якій обліковуються цінні папери
(ОВДП) на рахунку власника у цінних паперах. У Вашому випадку це ТОВ «ФРІДОМ
ФІНАНС УКРАЇНА», до якого застосовані санкції, і як наслідок виконати виплату
депонентам/власникам цінних паперів доходу відповідно до умов розміщення цінних
паперів та/або перевести цінні папери на рахунок в іншу депозитарну установу для
ведення депозитарного обліку належних Вам цінних паперів наразі є неможливим. Ці
операції можуть бути здійснені після скасування застосованих відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України санкцій.
І ні слова вже про захист інтересів вкладників та те, що надійність виплат по ОВДП ніби гарантується державою.
Неначе і по темі відповіли, а конкретики нуль. На звернення до менеджерів "Фрідома" останні відповідають, що над виробкою механізму захисту фізосіб-утримувачів держоблігацій працюють і в НКЦПФР, і в самому "Фрідомі". Чекаємо.
Але державний захист інтересів фізосіб я уявляв трохи не таким.
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