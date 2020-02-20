Куплю ОЗДП за грн
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:05
Re: Відгуки про Freedom Finance
Куплю ОЗДП за грн
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:25
Нове і цікаве по темі Фрідом - хто зайшов - перегляньте на попередній сторінці.
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:14
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Чет 22 гру, 2022 16:58
nekefer Теперішня НКЦПФР- це взагалі результат якогось найнегативнішого відбору.
Щоб НКЦПФР не змогла донести до РНБО (де спеціалістів нема, по факту), що внаслідок повного блокування діяльності депозитарної установи постраждають насамперед усі клієнти цієї ДУ, бо будуть повністю заблоковані усі їх активи, в тому числі і військові облігації - це якийсь епічний провал! Таку НКЦПФР розганяти потрібно негайно - бо вони бовдури останні.
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:17
Re: Відгуки про Freedom Finance
Ретарди, вони б мали не санкції накладати а націоналізовувати, як приват. Вони фактично і були як приват, ще й долю в укр. біржі мають. Як так можна було зробити я досі не розумію.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:35
ФФ прислав подарунок на новий рік- журнал в пдф
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:57
Re: Відгуки про Freedom Finance
так что, попадалово времен бабы Леры? Банк ликвидировали, доллар вверх, а Фонд не телится начинать выплаты?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:58
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:42
Re: Відгуки про Freedom Finance
І ФФ і не ліквідували, просто зробили дурницю, забрали ліцензію і тепер ні туди ні сюди. А НКЦПФР взагалі не спішить якось вирішити що робити далі.
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