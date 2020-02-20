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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:05

Re: Відгуки про Freedom Finance

Куплю ОЗДП за грн
запропонуйте
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:25

Нове і цікаве по темі Фрідом - хто зайшов - перегляньте на попередній сторінці.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:14

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:наразі є неможливим

невероятно конечно, но выходит санкции против всех клиентов :shock:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:58

nekefer Теперішня НКЦПФР- це взагалі результат якогось найнегативнішого відбору.
Щоб НКЦПФР не змогла донести до РНБО (де спеціалістів нема, по факту), що внаслідок повного блокування діяльності депозитарної установи постраждають насамперед усі клієнти цієї ДУ, бо будуть повністю заблоковані усі їх активи, в тому числі і військові облігації - це якийсь епічний провал! Таку НКЦПФР розганяти потрібно негайно - бо вони бовдури останні.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:17

Re: Відгуки про Freedom Finance

Ретарди, вони б мали не санкції накладати а націоналізовувати, як приват. Вони фактично і були як приват, ще й долю в укр. біржі мають. Як так можна було зробити я досі не розумію.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:35

ФФ прислав подарунок на новий рік- журнал в пдф

Новорічний
аналітичний
дайджест

https://www.sendspace.com/file/havb80
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:57

Re: Відгуки про Freedom Finance

так что, попадалово времен бабы Леры? Банк ликвидировали, доллар вверх, а Фонд не телится начинать выплаты?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:58

  cohan написав:так что, попадалово времен бабы Леры? Банк ликвидировали, доллар вверх, а Фонд не телится начинать выплаты?


хіба ФФ це банк ? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:42

Re: Відгуки про Freedom Finance

І ФФ і не ліквідували, просто зробили дурницю, забрали ліцензію і тепер ні туди ні сюди. А НКЦПФР взагалі не спішить якось вирішити що робити далі.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:47

adj
Может попробовать заинтересованным их письмами позакидывать? Или вряд ли они от этого быстрее шевелиться начнут?
spiridonwot
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