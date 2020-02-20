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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13

spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:33

колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35

  greenozon написав:колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон

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vorchun
 
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