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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13
spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 13:33
колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон
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greenozon
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Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35
greenozon написав:
колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон
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vorchun
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