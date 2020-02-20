spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13
spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:12
Re: Відгуки про Freedom Finance
Я думаю максимально правильно буде послати звернення в комісію, з чіткими і конкретними питаннями:
- Залишок на брокерському рахунку (гривні) - що з ними?
- Овдп/акції, виплата дивідендів, відсотків - що з ними?
- Декларування - що робити? Особливо наприклад з акціями Укр. нафти, їх списувати як втрати?
- Що конкретно комісія робить для захисту прав інвесторів?
- Які сроки для реалізації цих дій, і коли інвестори отримають доступ до своїх активів.
Грубо говорячи щось таке, плюс після відповіді комісії (або одночасно з поданням запиту їм) вже відправляємо в кабмін, через електронні звернення
Можливо ввечері або завтра сяду створю гугл док (шаблон) для обох запитів, де треба буде лише вписати свої данні а також потім зберегти документ як PDF, підписати документ через ЕЦП
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