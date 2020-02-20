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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13

spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:33

колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35

  greenozon написав:колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон

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vorchun
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:12

Re: Відгуки про Freedom Finance

Я думаю максимально правильно буде послати звернення в комісію, з чіткими і конкретними питаннями:
- Залишок на брокерському рахунку (гривні) - що з ними?
- Овдп/акції, виплата дивідендів, відсотків - що з ними?
- Декларування - що робити? Особливо наприклад з акціями Укр. нафти, їх списувати як втрати?
- Що конкретно комісія робить для захисту прав інвесторів?
- Які сроки для реалізації цих дій, і коли інвестори отримають доступ до своїх активів.

Грубо говорячи щось таке, плюс після відповіді комісії (або одночасно з поданням запиту їм) вже відправляємо в кабмін, через електронні звернення https://ukc.gov.ua/ (якщо будете реєструватись то перевіряйте свій індекс тут https://index.ukrposhta.ua/find-post-index )

Можливо ввечері або завтра сяду створю гугл док (шаблон) для обох запитів, де треба буде лише вписати свої данні а також потім зберегти документ як PDF, підписати документ через ЕЦП https://sign.diia.gov.ua/ і відправити обом структурам.
adj
 
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