spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13
spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:12
Re: Відгуки про Freedom Finance
Я думаю максимально правильно буде послати звернення в комісію, з чіткими і конкретними питаннями:
- Залишок на брокерському рахунку (гривні) - що з ними?
- Овдп/акції, виплата дивідендів, відсотків - що з ними?
- Декларування - що робити? Особливо наприклад з акціями Укр. нафти, їх списувати як втрати?
- Що конкретно комісія робить для захисту прав інвесторів?
- Які сроки для реалізації цих дій, і коли інвестори отримають доступ до своїх активів.
Грубо говорячи щось таке, плюс після відповіді комісії (або одночасно з поданням запиту їм) вже відправляємо в кабмін, через електронні звернення
Можливо ввечері або завтра сяду створю гугл док (шаблон) для обох запитів, де треба буде лише вписати свої данні а також потім зберегти документ як PDF, підписати документ через ЕЦП
Додано: Сер 04 січ, 2023 16:48
Re: Відгуки про Freedom Finance
Зробив такий шаблон за декілька хвилин. У всіх є право додавати зміни, якщо є коментарі, побажання - додавайте.
В моєму випадку я мав лише акції через ФФ Україна, і якщо робити звернення то я вважаю краще робити їх персоніфікованими - під свою ситуацію. Тому питання можете редагувати під себе.
Це звернення рекомендую подавати через
Якщо буде декілька людей хто відішле звернення, то після отримання відповідей можемо кожен від себе направити ще скаргу в кабмін на комісію - за бездіяльність/погану комунікацію з інвесторами які втратили доступ до своїх цінних паперів, або ще щось, на основі їх відповідей.
Якщо хочете одразу відправити то робіть копію файлу, редагуйте під себе і викачуйте як PDF і відправляйте.
Додано: Сер 04 січ, 2023 17:35
Re: Відгуки про Freedom Finance
|