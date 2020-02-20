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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:13

spiridonwot
Я думаю тут треба на уряд писати скарги уже на комісію, вказавши факти що інвестори хто навіть овдп покупляв тепер в дурнях, і це взагалі не смішно так довго не могти нічого зробити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:33

колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35

  greenozon написав:колеги, доєднаюсь до відсилки скарги якщо буде шаблон

+1
vorchun
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:12

Re: Відгуки про Freedom Finance

Я думаю максимально правильно буде послати звернення в комісію, з чіткими і конкретними питаннями:
- Залишок на брокерському рахунку (гривні) - що з ними?
- Овдп/акції, виплата дивідендів, відсотків - що з ними?
- Декларування - що робити? Особливо наприклад з акціями Укр. нафти, їх списувати як втрати?
- Що конкретно комісія робить для захисту прав інвесторів?
- Які сроки для реалізації цих дій, і коли інвестори отримають доступ до своїх активів.

Грубо говорячи щось таке, плюс після відповіді комісії (або одночасно з поданням запиту їм) вже відправляємо в кабмін, через електронні звернення https://ukc.gov.ua/ (якщо будете реєструватись то перевіряйте свій індекс тут https://index.ukrposhta.ua/find-post-index )

Можливо ввечері або завтра сяду створю гугл док (шаблон) для обох запитів, де треба буде лише вписати свої данні а також потім зберегти документ як PDF, підписати документ через ЕЦП https://sign.diia.gov.ua/ і відправити обом структурам.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:48

Re: Відгуки про Freedom Finance

Зробив такий шаблон за декілька хвилин. У всіх є право додавати зміни, якщо є коментарі, побажання - додавайте.
https://docs.google.com/document/d/1b7Q ... sp=sharing
В моєму випадку я мав лише акції через ФФ Україна, і якщо робити звернення то я вважаю краще робити їх персоніфікованими - під свою ситуацію. Тому питання можете редагувати під себе.

Це звернення рекомендую подавати через https://ukc.gov.ua/ реєстрація -> подати звернення -> 'Питання' -> 'Фінансова політика' -> 'Цінні папери'.

Якщо буде декілька людей хто відішле звернення, то після отримання відповідей можемо кожен від себе направити ще скаргу в кабмін на комісію - за бездіяльність/погану комунікацію з інвесторами які втратили доступ до своїх цінних паперів, або ще щось, на основі їх відповідей.

Якщо хочете одразу відправити то робіть копію файлу, редагуйте під себе і викачуйте як PDF і відправляйте.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:35

Re: Відгуки про Freedom Finance

В поле "Населений пункт" - нічого не писав, в поле "Текст звернення" написав короткий опис і вказав що додаю pdf файл з зверненням, через деякий час звернення отримало реєстраційний номер. Підписати (через ЕЦП) і відправити документ не вдавалось. Форма приймала лише .PDF розширення файлу.
Зображення
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:05

  greenozon написав:
  cohan написав:так что, попадалово времен бабы Леры? Банк ликвидировали, доллар вверх, а Фонд не телится начинать выплаты?


хіба ФФ це банк ? :)


дык еще хуже
в банке хоть остатки на коррсчетах НБУ, а тут, так понмаю, неизвестно сколько ОВДП etc и на кого записаны и есть ли вообще
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:33

Черговий раз отримав тупу відписку від НКЦПФР з шаблонним текстом на конкретне питання які саме дії зараз вживаються для захисту інвесторів. Типу санкції не відміняли і крапка - отримати належні виплати ви не можете. Все!!!
Я обов'язково протягом двох днів розгляну запропоноване тут за посиланням, можливо щось своє туди добавлю. Маю вже декілька запитів та відповідей (з пустого в порожнє) НБУ, МФ, НКЦПФР. Дякую за пропозицію. Давайте всі писати їм, тоді лише будуть щось робити. Маю конкретні аргументи з посиланням на норми законодавства, свого часу я їх отримав від самої НКЦПФР коли пропрацьовував питання надійності Фрідома та робив відповідні запити. Прошу пару днів, обов'язково відпишусь.
А поки перегляньте ось це.https://mind.ua/publications/20251347-s ... kciyi-chog
ЗІС-5
 
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