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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:21

adj
Також подав звернення у коміссію. Звернення зареєстроване, відповіді доки немає. Також готовий приєднатися до надсилання звернень та скарг у всі можливі інстанції для пришвидшення вирішення питання.
Маю у ФФ ОЗДП до 2028 року. Тобто наразі є ще час для вирішення, але хотілося б розуміти, що інвестиції не пропадуть. Маю виписку з печаткою про володіння ОЗДП від ФФ.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:51

Сьогодні також надіслав чергове звернення до НКЦПФР, копії - НБУ, МФ, ОП, РНБО. Чекаємо.
Прошу всіх тут ділитись досвідом у цьому напрямку.
Шановні колеги по форуму - Ви надсилаєте звернення по пошті фізично чи електронною поштою?
Нагадую, що трохи більшої ясності мені додала стаття на mind.ua про ситуацію з "ФФ Україна", хто не бачив - перегляньте посилання в моєму повідомленні тут сторінкою раніше.

2021р., перед тим як купити держоблігації, я надсилав запит до НКЦПФР з багатьма питаннями про гарантії своїх інвестицій. Ось фрагмент тексту, який мені надіслала Комісія. Ділюсь, як і обіцяв - може хто використає це при підготовці звернення до НБУ та Мінфіну.
Згідно діючому законодавству, облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Також законодавство передбачає, що Міністерство фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.
Відповідно до частини 8 статті 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон України про ринки капіталу) Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» провадить депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів.
Міністерство фінансів України згідно із пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що розміщуються відповідно до цієї постанови.
ЗІС-5
 
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