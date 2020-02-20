Відгуки про Freedom Finance

adj Також подав звернення у коміссію. Звернення зареєстроване, відповіді доки немає. Також готовий приєднатися до надсилання звернень та скарг у всі можливі інстанції для пришвидшення вирішення питання. Маю у ФФ ОЗДП до 2028 року. Тобто наразі є ще час для вирішення, але хотілося б розуміти, що інвестиції не пропадуть. Маю виписку з печаткою про володіння ОЗДП від ФФ.
Сьогодні також надіслав чергове звернення до НКЦПФР, копії - НБУ, МФ, ОП, РНБО. Чекаємо. Прошу всіх тут ділитись досвідом у цьому напрямку. Шановні колеги по форуму - Ви надсилаєте звернення по пошті фізично чи електронною поштою? Нагадую, що трохи більшої ясності мені додала стаття на mind.ua про ситуацію з "ФФ Україна", хто не бачив - перегляньте посилання в моєму повідомленні тут сторінкою раніше.
2021р., перед тим як купити держоблігації, я надсилав запит до НКЦПФР з багатьма питаннями про гарантії своїх інвестицій. Ось фрагмент тексту, який мені надіслала Комісія. Ділюсь, як і обіцяв - може хто використає це при підготовці звернення до НБУ та Мінфіну. Згідно діючому законодавству, облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Також законодавство передбачає, що Міністерство фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними. Відповідно до частини 8 статті 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон України про ринки капіталу) Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» провадить депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів. Міністерство фінансів України згідно із пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що розміщуються відповідно до цієї постанови.
ЗІС-5 Я відправив через https://ukc.gov.ua/ але не накладав цифровий підпис, і не друкував і не підписував і не сканував. Подивлюсь чи не відфутболять, якщо що потім роздрукую і підпишу і закину знову.
У моєму випадку я брав ОВДП у ICU, а у ФФ я хотів купляти лише акції укр компаній тому що був прямий доступ до біржі з малими комісіями.
По хорошому на це треба давити, можна і у мінфін написати і в мін економіки, що гроші/облігації заморожені, немає можливості докупляти овдп з купонів і погашень, що комісія своєю бездіяльністю дуже шкодить, а також несе негативні ПР ризики, тому що інвестори непокояться, а також спілкуються на профільних форумах і ця інформація негативно впливає на інвестклімат і довіру до фондового ринку України в цілому.
Навіть якщо це не їхня компетенція, просто зає*ти їх там всіх і можливо десь колись якось чудесно це питання хтось підніме на кабміні/офісі і ця проблема отримає новий поштовх для її вирішення. Якось так це бачу.
Підкажіть будь ласка хто в курсі справи - як повинна розгортатися ситуація стосовно зовнішніх облігацій, які купували через ФФ, якщо буде анульовано ліцензії все ж таки? Основною фішкою ФФ є те що у них є доступ на зовнішні ринки, є закордонний підрозділ який з ним афіліьований. Як тоді отримувати купон та номінал облігацій?
Я смотрю, комиссия как всегда - куча пиджаков, кормящихся у корыта, оплачиваемые из налогов граждан, но них не делающих во благо граждан. Ребята, исход на длину в инвестициях в Украину - 100% потеря, рано или поздно. Лучше купить эппла пусть и по космическим ценам, все равно на длину выгоднее будет. П.с. не покупайте только эппла в Украине, ибо риски тут нести и по налогам, и по брокерам/хранителям, и правовые риски, и риски агрессивного соседа