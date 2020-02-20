RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:21

adj
Також подав звернення у коміссію. Звернення зареєстроване, відповіді доки немає. Також готовий приєднатися до надсилання звернень та скарг у всі можливі інстанції для пришвидшення вирішення питання.
Маю у ФФ ОЗДП до 2028 року. Тобто наразі є ще час для вирішення, але хотілося б розуміти, що інвестиції не пропадуть. Маю виписку з печаткою про володіння ОЗДП від ФФ.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 22.07.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:51

Сьогодні також надіслав чергове звернення до НКЦПФР, копії - НБУ, МФ, ОП, РНБО. Чекаємо.
Прошу всіх тут ділитись досвідом у цьому напрямку.
Шановні колеги по форуму - Ви надсилаєте звернення по пошті фізично чи електронною поштою?
Нагадую, що трохи більшої ясності мені додала стаття на mind.ua про ситуацію з "ФФ Україна", хто не бачив - перегляньте посилання в моєму повідомленні тут сторінкою раніше.

2021р., перед тим як купити держоблігації, я надсилав запит до НКЦПФР з багатьма питаннями про гарантії своїх інвестицій. Ось фрагмент тексту, який мені надіслала Комісія. Ділюсь, як і обіцяв - може хто використає це при підготовці звернення до НБУ та Мінфіну.
Згідно діючому законодавству, облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Також законодавство передбачає, що Міністерство фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.
Відповідно до частини 8 статті 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон України про ринки капіталу) Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» провадить депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів.
Міністерство фінансів України згідно із пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що розміщуються відповідно до цієї постанови.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 44
З нами з: 21.12.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:34

ЗІС-5
Я відправив через https://ukc.gov.ua/ але не накладав цифровий підпис, і не друкував і не підписував і не сканував. Подивлюсь чи не відфутболять, якщо що потім роздрукую і підпишу і закину знову.

У моєму випадку я брав ОВДП у ICU, а у ФФ я хотів купляти лише акції укр компаній тому що був прямий доступ до біржі з малими комісіями.

По хорошому на це треба давити, можна і у мінфін написати і в мін економіки, що гроші/облігації заморожені, немає можливості докупляти овдп з купонів і погашень, що комісія своєю бездіяльністю дуже шкодить, а також несе негативні ПР ризики, тому що інвестори непокояться, а також спілкуються на профільних форумах і ця інформація негативно впливає на інвестклімат і довіру до фондового ринку України в цілому.

Навіть якщо це не їхня компетенція, просто зає*ти їх там всіх і можливо десь колись якось чудесно це питання хтось підніме на кабміні/офісі і ця проблема отримає новий поштовх для її вирішення. Якось так це бачу.
adj
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.04.22
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:55

Підкажіть будь ласка хто в курсі справи - як повинна розгортатися ситуація стосовно зовнішніх облігацій, які купували через ФФ, якщо буде анульовано ліцензії все ж таки? Основною фішкою ФФ є те що у них є доступ на зовнішні ринки, є закордонний підрозділ який з ним афіліьований. Як тоді отримувати купон та номінал облігацій?
ЗІС-5
 
Повідомлень: 44
З нами з: 21.12.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:59

ЗІС-5
Я звернення роздрукував, підписав власноруч і поставив дату, відсканував і додав як pdf на сайті UKC
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 22.07.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:08

Я смотрю, комиссия как всегда - куча пиджаков, кормящихся у корыта, оплачиваемые из налогов граждан, но них не делающих во благо граждан.
Ребята, исход на длину в инвестициях в Украину - 100% потеря, рано или поздно. Лучше купить эппла пусть и по космическим ценам, все равно на длину выгоднее будет.
П.с. не покупайте только эппла в Украине, ибо риски тут нести и по налогам, и по брокерам/хранителям, и правовые риски, и риски агрессивного соседа
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33472
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2321 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:37

  San написав:Я смотрю, комиссия как всегда - куча пиджаков, кормящихся у корыта, оплачиваемые из налогов граждан, но них не делающих во благо граждан.
Ребята, исход на длину в инвестициях в Украину - 100% потеря, рано или поздно. Лучше купить эппла пусть и по космическим ценам, все равно на длину выгоднее будет.
П.с. не покупайте только эппла в Украине, ибо риски тут нести и по налогам, и по брокерам/хранителям, и правовые риски, и риски агрессивного соседа

Особисто я інвестую через інтеректів, а рахунок через ФФ Україна це було сугубо для акцій укр компаній.

Це не відміняє того факту що комісія нічого не робить щоб допомогти постраждалим інвесторам.
adj
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.04.22
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 22, 23, 24
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
235 120014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2022 01:41
DmitryZP
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
23 19841
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2022 22:43
adj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.