Відгуки про Freedom Finance

Додано: Чет 05 січ, 2023 14:51

Сьогодні також надіслав чергове звернення до НКЦПФР, копії - НБУ, МФ, ОП, РНБО. Чекаємо.

Прошу всіх тут ділитись досвідом у цьому напрямку.

Шановні колеги по форуму - Ви надсилаєте звернення по пошті фізично чи електронною поштою?

Нагадую, що трохи більшої ясності мені додала стаття на mind.ua про ситуацію з "ФФ Україна", хто не бачив - перегляньте посилання в моєму повідомленні тут сторінкою раніше.



2021р., перед тим як купити держоблігації, я надсилав запит до НКЦПФР з багатьма питаннями про гарантії своїх інвестицій. Ось фрагмент тексту, який мені надіслала Комісія. Ділюсь, як і обіцяв - може хто використає це при підготовці звернення до НБУ та Мінфіну.

Згідно діючому законодавству, облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Також законодавство передбачає, що Міністерство фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.

Відповідно до частини 8 статті 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон України про ринки капіталу) Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» провадить депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів.

Міністерство фінансів України згідно із пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що розміщуються відповідно до цієї постанови.