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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48

  cohan написав:
  ЗІС-5 написав:А хто в курсі - підкажіть, в чому фішка процесу з євробондами - які можуть бути ускладнення у зв'язку з тим, що брокером при купівлі була закордонна структура, афільована з Фрідомом?

нельзя учитывать в укр депозитариях
впрочем, вроде бы уже можно - УкрЭксим клиентам предлагает, хз каким механизмом только


від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
greenozon
 
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