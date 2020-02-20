Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48
cohan написав: ЗІС-5 написав:
А хто в курсі - підкажіть, в чому фішка процесу з євробондами - які можуть бути ускладнення у зв'язку з тим, що брокером при купівлі була закордонна структура, афільована з Фрідомом?
нельзя учитывать в укр депозитариях
впрочем, вроде бы уже можно - УкрЭксим клиентам предлагает, хз каким механизмом только
від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
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greenozon
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