cohan написав:
нельзя учитывать в укр депозитариях
впрочем, вроде бы уже можно - УкрЭксим клиентам предлагает, хз каким механизмом только
від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48
від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
Додано: Пон 09 січ, 2023 10:25
Re: Відгуки про Freedom Finance
06.01.23 Відправив листа до Урядового контактного центру (ukc.gov.ua). Адресатами - ОП, НБУ, МФ, КМУ, копія НКЦПФР. В той же день зареєстровано і розподілено до Офісу Президента(!). Сьогодні, 9.01.23, відкриваю і куди ж воно перенаправлено? Звісно, в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку). Чекаю чергову відписку.
Додано: Пон 09 січ, 2023 11:30
vorchun Я написав в черговому звернення що конкретики у відповідях немає на попередні запити, напишіть відповідь без відхилення від теми запитання - чи виконуються якість дії задля захисту законних інтересів тримачів облігацій.
А які питання ви задали?
Додано: Пон 09 січ, 2023 11:33
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