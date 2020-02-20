cohan написав:
нельзя учитывать в укр депозитариях
впрочем, вроде бы уже можно - УкрЭксим клиентам предлагает, хз каким механизмом только
від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48
від недавнььго часу (десь перед війною) можна вже
на УБ є усі ісіни XS*** ОЗДП
Додано: Пон 09 січ, 2023 10:25
Re: Відгуки про Freedom Finance
06.01.23 Відправив листа до Урядового контактного центру (ukc.gov.ua). Адресатами - ОП, НБУ, МФ, КМУ, копія НКЦПФР. В той же день зареєстровано і розподілено до Офісу Президента(!). Сьогодні, 9.01.23, відкриваю і куди ж воно перенаправлено? Звісно, в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку). Чекаю чергову відписку.
Додано: Пон 09 січ, 2023 11:30
vorchun Я написав в черговому звернення що конкретики у відповідях немає на попередні запити, напишіть відповідь без відхилення від теми запитання - чи виконуються якість дії задля захисту законних інтересів тримачів облігацій.
А які питання ви задали?
Додано: Пон 09 січ, 2023 11:33
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:36
Я їм задав конкретне питання: Де зараз знаходяться (чи були перераховані ФФУ?) кошти за ОВДП строком погашення 23.11.22?
Поки ОВДП були не погашені, був витяг з рахунку в цінних паперах як підтвердження власності, а після погашення? В кого яку довідку чи витяг вимагати? Те, що затримуються кошти - дуже неприємно, але ж вони ніде не відображаються в особовому кабінеті.
Додано: Пон 09 січ, 2023 14:19
vorchun
Теж маю такі ОВДП, що вже погасились, але ФФУ не виплатив їх (санкції)
в щоденних ексель звітах від ФФУ ці бумаги висять в секції "Доходи за дилерськими договорами"
Що означає слово дилерські в цьому контесті?
Додано: Пон 09 січ, 2023 15:17
vorchun
Якщо хочете написати на ОП, то пишіть "Скаргу" на керівника комісії, лише це в їх компетенції. Буде більше скарг буде (в теорії) рішення. ОП не буде займатись операційними справами комісії, це не їх компетенція.
У мене змінився статус на "Прийнято до розгляду", очікую що ж відпишуть.
Далі в планах ще написати в розділ: "Діяльність громадських об'єднань, міжнаціональні та міжконфесійні відносини -> роз'яснення законодавства" щоб уточнили чи по закону інвестори мають чекати на їхні розбірки і бути заручниками чи нас мали просто перекинути по процедурі на новий депозитарій і нового брокера і все, а далі хай би собі там розбирались
Потім ще лист через "Діяльність посадових і службових осіб, корупція -> недбалість, бездіяльність" по суті буде лист скарга на голову комісію за бездіяльність.
І далі все, сидіти чекати напевно.
Додано: Пон 09 січ, 2023 16:33
Вже чотири відомих фінансових аналітиків, доступних нам всім в YouTube, написали - на думку кожного, держава однозначно питання вирішить треба чекати. Чекаємо та сподіваємося на здоровий глузд. А тим часом я інколи пропрацьовую законодавство щоб потім легше якщо щоб було подавати судовий позов.
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