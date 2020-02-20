Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 13:57
adj звертаюсь в "шапці" до регулюючої структури, наводжу інформацію про себе, нижче пишу копії до: і з нового рядка перераховую кожного отримувача. Примірники одного і того ж документу направляюю електронною поштою до цих структур, оригінали - Укрпоштою. Згідно Закону України "Про звернення громадян", потрібно вказати необхідну інформацію про себе - перегляньте його, там зовсім небагато вимог до звернення. Трохи вище тут у формі є посилання на Google диск, там теж правильно складено запит. Досвід каже про те, що щоб мінімізувати відхилення від теми того хто відповідає на питання, на кожне окреме питання треба надсилати окремий запит. В іншому разі - велика ймовірність що відповідь буде не по темі.
Ситуація дійсно юридично м'яко кажучи нестандартна створилась, сподіваємось на здоровий глузд, наші звернення нехай будуть допомогою державним органам її вирішити.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:27
ЗІС-5
Я роблю ставку на електронний документообіг в кабміні, щоб потім можна було відслідкувати всю історію звернень і відповідей. Але так навіть краще, по всім фронтам писати, щоб не розслаблялись, а то виглядає так ніби забули що треба допомогати інвесторам. Ці інвестори це ж не просто якісь невідомі штуки, це реальні люди з реальними грошима, можливо хтось купляв ОВДП з надією що після виплати купона хотів купити собі нерухомість для життя, це ж люди втрачають можливості, нічого не порушивши, так не можна! Як можна тут неспіша щось робити в кабінетах, тим більше коли роботи і так нема, фондовий ринок напівмертвий
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