Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:27
andrey_yasharov написав:Філ
Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО. Якби санкції РНБО дозволяли б переведення активів до інших брокерів, то жодного сенсу в таких санкціях не було б. Розв'язати проблему розпорядження активами Фрідома може лише той орган, який наклав санкції на цього брокера, тобто РНБО. Ніхто інший допомогти не зможе.
клієнти ФФУ - це звичайні українці, який сакральний зміст різати яйця в своєму кошику?
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