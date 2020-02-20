Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:27
andrey_yasharov написав:Філ
Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО. Якби санкції РНБО дозволяли б переведення активів до інших брокерів, то жодного сенсу в таких санкціях не було б. Розв'язати проблему розпорядження активами Фрідома може лише той орган, який наклав санкції на цього брокера, тобто РНБО. Ніхто інший допомогти не зможе.
клієнти ФФУ - це звичайні українці, який сакральний зміст різати яйця в своєму кошику?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 17:38
andrey_yasharov написав:
Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
Ви подумали, що написали? Клієнти ФФ, це - не пов"язані з ним інші юридичні і фізичні особи. Накласти санкції на ФФ таким чином, щоб заблокувати активи всіх клієнтів депозитарної установи Фрідом Фінанс, це як накласти санкції на Альфабанк, заблокувавши рахунки усіх клієнтів банку.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 19:57
Це як сказати що приват забрали щоб насолити вкладникам, абсолютна дурниця. РНБО наклали санкції тому що це єдине що вони могли зробити, в законі є процедура по якій має йти НКЦПФР. Моє трактування таке що вони мають оголосити конкурс і вибрати нового брокера і новий депозитарій і просто перевести людей. Але для цього треба цим займатись, але навіщо коли можна роздумовувати про чудову пенсійну реформу, і давати інтервью ноунеймам на ютубі.
Після відповіді НКЦПФР я буду писати в ОП, РНБО, Прем'єру, і в Мін. Економіки (чисто моя забаганка, напишу що з таким ставленням до інвесторів від ваших колег, ваші старання нікому не будуть потрібні). Мав би там ще ОВДП, то написав би ще в НБУ і Мін. Фін., але у мене там були лише акції укр. компаній. ОВДП в іншого брокера.
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