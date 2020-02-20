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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:27

  andrey_yasharov написав:Філ Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО. Якби санкції РНБО дозволяли б переведення активів до інших брокерів, то жодного сенсу в таких санкціях не було б. Розв'язати проблему розпорядження активами Фрідома може лише той орган, який наклав санкції на цього брокера, тобто РНБО. Ніхто інший допомогти не зможе.


клієнти ФФУ - це звичайні українці, який сакральний зміст різати яйця в своєму кошику?
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:38

Re: Відгуки про Freedom Finance

  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО


Ви подумали, що написали? Клієнти ФФ, це - не пов"язані з ним інші юридичні і фізичні особи. Накласти санкції на ФФ таким чином, щоб заблокувати активи всіх клієнтів депозитарної установи Фрідом Фінанс, це як накласти санкції на Альфабанк, заблокувавши рахунки усіх клієнтів банку.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:57

Re: Відгуки про Freedom Finance

Це як сказати що приват забрали щоб насолити вкладникам, абсолютна дурниця. РНБО наклали санкції тому що це єдине що вони могли зробити, в законі є процедура по якій має йти НКЦПФР. Моє трактування таке що вони мають оголосити конкурс і вибрати нового брокера і новий депозитарій і просто перевести людей. Але для цього треба цим займатись, але навіщо коли можна роздумовувати про чудову пенсійну реформу, і давати інтервью ноунеймам на ютубі.

Після відповіді НКЦПФР я буду писати в ОП, РНБО, Прем'єру, і в Мін. Економіки (чисто моя забаганка, напишу що з таким ставленням до інвесторів від ваших колег, ваші старання нікому не будуть потрібні). Мав би там ще ОВДП, то написав би ще в НБУ і Мін. Фін., але у мене там були лише акції укр. компаній. ОВДП в іншого брокера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:53

Черговий раз, після чергової відповіді від Комісії про виключно констатацію факту наявності санкції (а питання були - як надовго санкції і де гарантії держави для тих фізосіб, що підтримали економіку України), черговий запит направив до НКЦПФР, копії - до ОП, РНБОУ, Мінфіну, НБУ. ОП, Мінфін, РНБОУ переадресували звернення до Комісії. Від ОП відповіді поки не було (і не знаю, чи повинна бути, якщо ОП просто в копії стоїть). Комісія віповіла наступне. Раніше на ваші звернення вас інформували про факт накладення санкцій. На зараз ситуація та сама - виплати можливі лише після скасування санкцій. Ситуацію розуміємо, але ніяких рішень всупереч Указу Президента прийняти неможливо. Регулярно, з метою надання інформації про наслідки санкцій,приймаємо участь в засіданнях та робочих групах на яких розглядається питання зняття санкцій. Вжиті відповідні заходи для збереження активів та коштів з метою доступу до них фізособами після зняття санкцій.
Як бачимо, ця відповідь не є "відпискою для галочки", бачимо по тексту що про проблему знають, і, сподіваюсь, робота проводиться.
Моя думка - чим більше буде звернень, тим скоріше має з"явитись механізм вирішення проблеми.
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