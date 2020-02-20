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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:27

  andrey_yasharov написав:Філ Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО. Якби санкції РНБО дозволяли б переведення активів до інших брокерів, то жодного сенсу в таких санкціях не було б. Розв'язати проблему розпорядження активами Фрідома може лише той орган, який наклав санкції на цього брокера, тобто РНБО. Ніхто інший допомогти не зможе.


клієнти ФФУ - це звичайні українці, який сакральний зміст різати яйця в своєму кошику?
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:38

Re: Відгуки про Freedom Finance

  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО


Ви подумали, що написали? Клієнти ФФ, це - не пов"язані з ним інші юридичні і фізичні особи. Накласти санкції на ФФ таким чином, щоб заблокувати активи всіх клієнтів депозитарної установи Фрідом Фінанс, це як накласти санкції на Альфабанк, заблокувавши рахунки усіх клієнтів банку.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:57

Re: Відгуки про Freedom Finance

Це як сказати що приват забрали щоб насолити вкладникам, абсолютна дурниця. РНБО наклали санкції тому що це єдине що вони могли зробити, в законі є процедура по якій має йти НКЦПФР. Моє трактування таке що вони мають оголосити конкурс і вибрати нового брокера і новий депозитарій і просто перевести людей. Але для цього треба цим займатись, але навіщо коли можна роздумовувати про чудову пенсійну реформу, і давати інтервью ноунеймам на ютубі.

Після відповіді НКЦПФР я буду писати в ОП, РНБО, Прем'єру, і в Мін. Економіки (чисто моя забаганка, напишу що з таким ставленням до інвесторів від ваших колег, ваші старання нікому не будуть потрібні). Мав би там ще ОВДП, то написав би ще в НБУ і Мін. Фін., але у мене там були лише акції укр. компаній. ОВДП в іншого брокера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:53

Черговий раз, після чергової відповіді від Комісії про виключно констатацію факту наявності санкції (а питання були - як надовго санкції і де гарантії держави для тих фізосіб, що підтримали економіку України), черговий запит направив до НКЦПФР, копії - до ОП, РНБОУ, Мінфіну, НБУ. ОП, Мінфін, РНБОУ переадресували звернення до Комісії. Від ОП відповіді поки не було (і не знаю, чи повинна бути, якщо ОП просто в копії стоїть). Комісія віповіла наступне. Раніше на ваші звернення вас інформували про факт накладення санкцій. На зараз ситуація та сама - виплати можливі лише після скасування санкцій. Ситуацію розуміємо, але ніяких рішень всупереч Указу Президента прийняти неможливо. Регулярно, з метою надання інформації про наслідки санкцій,приймаємо участь в засіданнях та робочих групах на яких розглядається питання зняття санкцій. Вжиті відповідні заходи для збереження активів та коштів з метою доступу до них фізособами після зняття санкцій.
Як бачимо, ця відповідь не є "відпискою для галочки", бачимо по тексту що про проблему знають, і, сподіваюсь, робота проводиться.
Моя думка - чим більше буде звернень, тим скоріше має з"явитись механізм вирішення проблеми.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:55

  Філ написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО


Ви подумали, що написали? Клієнти ФФ, це - не пов"язані з ним інші юридичні і фізичні особи. Накласти санкції на ФФ таким чином, щоб заблокувати активи всіх клієнтів депозитарної установи Фрідом Фінанс, це як накласти санкції на Альфабанк, заблокувавши рахунки усіх клієнтів банку.


яка розумна людина :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:45

  ЗІС-5 написав:Черговий раз, після чергової відповіді від Комісії про виключно констатацію факту наявності санкції (а питання були - як надовго санкції і де гарантії держави для тих фізосіб, що підтримали економіку України), черговий запит направив до НКЦПФР, копії - до ОП, РНБОУ, Мінфіну, НБУ. ОП, Мінфін, РНБОУ переадресували звернення до Комісії. Від ОП відповіді поки не було (і не знаю, чи повинна бути, якщо ОП просто в копії стоїть). Комісія віповіла наступне. Раніше на ваші звернення вас інформували про факт накладення санкцій. На зараз ситуація та сама - виплати можливі лише після скасування санкцій. Ситуацію розуміємо, але ніяких рішень всупереч Указу Президента прийняти неможливо. Регулярно, з метою надання інформації про наслідки санкцій,приймаємо участь в засіданнях та робочих групах на яких розглядається питання зняття санкцій. Вжиті відповідні заходи для збереження активів та коштів з метою доступу до них фізособами після зняття санкцій.
Як бачимо, ця відповідь не є "відпискою для галочки", бачимо по тексту що про проблему знають, і, сподіваюсь, робота проводиться.
Моя думка - чим більше буде звернень, тим скоріше має з"явитись механізм вирішення проблеми.


Через https://ukc.gov.ua/ поки тишина. "Прийнято до розгляду"
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:19

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:Комісія віповіла наступне. Раніше на ваші звернення вас інформували про факт накладення санкцій. На зараз ситуація та сама - виплати можливі лише після скасування санкцій.

по нормальному появились санкции, значит убрали лицензию на депозитарную деятельность, значит ценные бумаги переводят в другой депозитарий, в котором Вы свободно ими распоряжаетесь, в том числе получаете погашение
проблема толи от тупости, толи специально созданная
на крайняк можно спросить как происходит в США, у них то санкции дело привычное
насколько наслышан на западе даже если санкции против тебя лично дают возможность забрать активы, просто с тобой не работают, но не динамят
а вот не делать ничего в такое время это вредительство и саботаж
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:19

Re: Відгуки про Freedom Finance

  nekefer написав:насколько наслышан на западе даже если санкции против тебя лично дают возможность забрать активы


дуже сумнівне твердження
greenozon
 
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  #<1 ... 20212223
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