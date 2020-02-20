Відгуки про Freedom Finance

Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:35

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на Ваше

звернення від 04.01.2023 (лист зареєстрований в Комісії №Л-11 від 06.01.2023), яке Ви

адресували до Урядового контактного центу (реєстраційний індекс **-*****) щодо

діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС Україна»,

(ідентифікаційний код юридичної особи 21654295, далі – ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС

УКРАЇНА»/Депозитарна установа), в межах компетенції, повідомляє наступне.



Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року

«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій)» введених в дію Указом Президента України від 19 жовтня

2022 року № 726/2022 (далі по тексту – Рішення), застосовано персональні спеціальні

економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб.



Так, відповідно пункту 1313 додатка 2 до цього Рішення, у відношенні ТОВ

«ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» застосовані відповідні персональні спеціальні економічні

та інші обмежувальні заходи (санкцій).



Комісією, на підставі зазначеного вище, прийнято відповідні рішення про зупинення

дії ліцензій ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (рішення №1332 від 09 листопада 2022

року та №1338 від 11 листопада 2022 року). Тобто зупинення дії ліцензій відбулось не через

порушення вимог законодавства на ринках капіталу, а як наслідок застосування

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) РНБО.



Враховуючи вищенаведене, операції щодо переведення цінних паперів на рахунок в

іншу депозитарну установу для ведення депозитарного обліку належних Вам цінних

паперів, а також виплати депонентам/власникам цінних паперів доходу відповідно до умов розміщення цінних паперів, наразі, є неможливим. Ці операції можуть бути здійснені після

скасування застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони

України санкцій.



Ми розуміємо ситуацію, яка склалася, але на жаль на даний час Комісія не може

прийняти інше рішення, яке б суперечило Указу Президента від 19 жовтня 2022 року №

726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022

року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та

інших обмежувальних заходів (санкцій)».



Комісія регулярно приймає участь у робочих групах та засіданнях, на яких

розглядаються питання щодо можливості зняття санкцій застосованих до ТОВ «ФРІДОМ

ФІНАНС УКРАЇНА», для того щоб надавати інформацію про наслідки застосування цих

санкцій.



Разом з тим, Комісією здійснено відповідні заходи щодо забезпечення збереження

активів і грошових коштів для того щоб вони могли бути виплачені та отримані

депонентами/власниками цінних паперів після скасування санкцій застосованих відповідно

до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Моя відповідь від НКЦПФР знайшлась у спамі, за 16 січня.Значить наступний лист буде в ОП, РНБО з проханням або зняти санкції і націоналізувати ФФУ, або знайти інше правове рішення, яке б не обмежувало права простого інвестора розпоряджатись його коштами під час війни. Або ж змінити керівництво НКЦПФР на таке, яке зможе вийти з цієї правової колізії так, щоб права і інтереси інвесторів були в найвищому пріоритеті, інакше навіщо такий орган в Україні?Всі хто чекає на відповідь, передивіться папку СПАМ.Для тих хто буде писати в ОП, РНБО, обов'язково після вашої заяви, додавайте відповідь НКЦПФР. Можна зробити свою заяву, конвертувати її в PDF, потім взяти PDF відповіді від НКЦПФР і черезстворити один файл який і кидати далі, хай розберуться між собою кому яйця заважають в цій ситуаці.