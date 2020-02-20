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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:21

spiridonwot
аналогічно, чекаємо
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:35

Моя відповідь від НКЦПФР знайшлась у спамі, за 16 січня.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на Ваше
звернення від 04.01.2023 (лист зареєстрований в Комісії №Л-11 від 06.01.2023), яке Ви
адресували до Урядового контактного центу (реєстраційний індекс **-*****) щодо
діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС Україна»,
(ідентифікаційний код юридичної особи 21654295, далі – ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС
УКРАЇНА»/Депозитарна установа), в межах компетенції, повідомляє наступне.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)» введених в дію Указом Президента України від 19 жовтня
2022 року № 726/2022 (далі по тексту – Рішення), застосовано персональні спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб.

Так, відповідно пункту 1313 додатка 2 до цього Рішення, у відношенні ТОВ
«ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» застосовані відповідні персональні спеціальні економічні
та інші обмежувальні заходи (санкцій).

Комісією, на підставі зазначеного вище, прийнято відповідні рішення про зупинення
дії ліцензій ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (рішення №1332 від 09 листопада 2022
року та №1338 від 11 листопада 2022 року). Тобто зупинення дії ліцензій відбулось не через
порушення вимог законодавства на ринках капіталу, а як наслідок застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) РНБО.

Враховуючи вищенаведене, операції щодо переведення цінних паперів на рахунок в
іншу депозитарну установу для ведення депозитарного обліку належних Вам цінних
паперів, а також виплати депонентам/власникам цінних паперів доходу відповідно до умов розміщення цінних паперів, наразі, є неможливим. Ці операції можуть бути здійснені після
скасування застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України санкцій.

Ми розуміємо ситуацію, яка склалася, але на жаль на даний час Комісія не може
прийняти інше рішення, яке б суперечило Указу Президента від 19 жовтня 2022 року №
726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022
року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Комісія регулярно приймає участь у робочих групах та засіданнях, на яких
розглядаються питання щодо можливості зняття санкцій застосованих до ТОВ «ФРІДОМ
ФІНАНС УКРАЇНА», для того щоб надавати інформацію про наслідки застосування цих
санкцій.

Разом з тим, Комісією здійснено відповідні заходи щодо забезпечення збереження
активів і грошових коштів для того щоб вони могли бути виплачені та отримані
депонентами/власниками цінних паперів після скасування санкцій застосованих відповідно
до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Значить наступний лист буде в ОП, РНБО з проханням або зняти санкції і націоналізувати ФФУ, або знайти інше правове рішення, яке б не обмежувало права простого інвестора розпоряджатись його коштами під час війни. Або ж змінити керівництво НКЦПФР на таке, яке зможе вийти з цієї правової колізії так, щоб права і інтереси інвесторів були в найвищому пріоритеті, інакше навіщо такий орган в Україні?

Всі хто чекає на відповідь, передивіться папку СПАМ.

Для тих хто буде писати в ОП, РНБО, обов'язково після вашої заяви, додавайте відповідь НКЦПФР. Можна зробити свою заяву, конвертувати її в PDF, потім взяти PDF відповіді від НКЦПФР і через pdf combine створити один файл який і кидати далі, хай розберуться між собою кому яйця заважають в цій ситуаці.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:15

Re: Відгуки про Freedom Finance

короче, оглядываясь на СиЧ - зупинення а не видклик сделано для заинтересованных людей,
ждать возврата, видимо, придется доооооолго
cohan
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Почали трясти Турлова в Казахстані
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:43

  adj написав:Значить наступний лист буде в ОП, РНБО з проханням ... націоналізувати ФФУ ...

це не пишіть )
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:47

  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО. Якби санкції РНБО дозволяли б переведення активів до інших брокерів, то жодного сенсу в таких санкціях не було б. Розв'язати проблему розпорядження активами Фрідома може лише той орган, який наклав санкції на цього брокера, тобто РНБО. Ніхто інший допомогти не зможе.

теж так вважаю, тепер буде довга історія, як 4 черга по депозитах.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Суб 21 січ, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:58

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані відповідні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій).

Комісією, на підставі зазначеного вище, прийнято відповідні рішення про зупинення
дії ліцензій ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА». Тобто зупинення дії ліцензій відбулось не через порушення вимог законодавства на ринках капіталу, а як наслідок застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) РНБО.

Тобто цей брокер випередив час та зайнявся діяльністю, під яку наш нерозторопний парламент ще не прийняв законів. Тому РНБО вимушена у ручному режимі зупиняти нерегульовану діяльність під привідом "санцій".
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:31

stuermer01
Як буде відповідь від РНБО то будем знати, що ж вони скажуть про цю ситуацію що склалась, і що порадять інвесторам у яких заморозили не тільки акції, облігації на рахунках але й грошові кошти на рахунку в банку (які були доступні для інвестування на момент вводу санкцій).
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:20

Re: Відгуки про Freedom Finance

  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ
т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:25

  stuermer01 написав:Тобто цей брокер випередив час та зайнявся діяльністю, під яку наш нерозторопний парламент ще не прийняв законів. Тому РНБО вимушена у ручному режимі зупиняти нерегульовану діяльність під привідом "санцій".

ну вы не слишком давно на этом поприще и вероятно не помните что когда то трава была зеленее а фондовый рынок в Украине зарождался не хуже соседних стран, но каким-то чудом превратился в криминальную помойку
вообще не понимаю почему ФФ решил что он чем-то лучше всех остальных которые были до него, вот ни у кого не вышло, а них взяло и как по маслу? велком ту юкрейн :lol:
nekefer
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