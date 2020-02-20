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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:54
nekefer написав:
ну вы не слишком давно на этом поприще и вероятно не помните
Звісно не пом'ятаю, куди мені до вас, такого рашистськомовного старожила.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:56
nekefer написав: andrey_yasharov написав:
Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
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stuermer01
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:04
stuermer01 написав: nekefer написав:
ну вы не слишком давно на этом поприще и вероятно не помните
Звісно не пом'ятаю, куди мені до вас, такого рашистськомовного старожила.
внучьОк бабы яги?
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nekefer
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:05
stuermer01 написав: nekefer написав: andrey_yasharov написав:
Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
чем клиенты банков лучше или хуже клиентов небанков?
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nekefer
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