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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:54

  nekefer написав:ну вы не слишком давно на этом поприще и вероятно не помните

Звісно не пом'ятаю, куди мені до вас, такого рашистськомовного старожила.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:56

  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?

Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:04

  stuermer01 написав:
  nekefer написав:ну вы не слишком давно на этом поприще и вероятно не помните

Звісно не пом'ятаю, куди мені до вас, такого рашистськомовного старожила.

внучьОк бабы яги?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:05

  stuermer01 написав:
  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?

Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?

чем клиенты банков лучше или хуже клиентов небанков?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:07

  stuermer01 написав:
  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?


Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?

Відповідь одна - рітейл інвесторів (а через ФФУ торгували лише маленькі рітейл інветсори) просто нікому не потрібні, на них плювати владі, і НКЦПФР.

Тому і було прийняте таке рішення на від'єб*сь, тому що яка різниця, це не мільйони вкладників які знесуть банкову за свої пару сот. гривень.

Якщо ФФУ помийка, то як вони взагалі мали ліцензію, як вони мали долю в Українській біржі (разом з драгоном), як взагалі дозволили їм стати андерайтером по певним облігаціям? Це просто популізм + пох*їзм. І діло тут не у ФФУ і у інвесторах які через нього просто торгували на Українській біржі.
adj
 
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