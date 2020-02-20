Відгуки про Freedom Finance

andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
чем клиенты банков лучше или хуже клиентов небанков?
andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
Відповідь одна - рітейл інвесторів (а через ФФУ торгували лише маленькі рітейл інветсори) просто нікому не потрібні, на них плювати владі, і НКЦПФР.
Тому і було прийняте таке рішення на від'єб*сь, тому що яка різниця, це не мільйони вкладників які знесуть банкову за свої пару сот. гривень.
Якщо ФФУ помийка, то як вони взагалі мали ліцензію, як вони мали долю в Українській біржі (разом з драгоном), як взагалі дозволили їм стати андерайтером по певним облігаціям? Це просто популізм + пох*їзм. І діло тут не у ФФУ і у інвесторах які через нього просто торгували на Українській біржі.