RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:56

  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?

Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:05

  stuermer01 написав:
  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?

Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?

чем клиенты банков лучше или хуже клиентов небанков?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 24.10.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:07

  stuermer01 написав:
  nekefer написав:
  andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО

я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие?
или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов?? почему держатели облигаций в Альфе не страдают?


Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?

Відповідь одна - рітейл інвесторів (а через ФФУ торгували лише маленькі рітейл інветсори) просто нікому не потрібні, на них плювати владі, і НКЦПФР.

Тому і було прийняте таке рішення на від'єб*сь, тому що яка різниця, це не мільйони вкладників які знесуть банкову за свої пару сот. гривень.

Якщо ФФУ помийка, то як вони взагалі мали ліцензію, як вони мали долю в Українській біржі (разом з драгоном), як взагалі дозволили їм стати андерайтером по певним облігаціям? Це просто популізм + пох*їзм. І діло тут не у ФФУ і у інвесторах які через нього просто торгували на Українській біржі.
adj
 
Повідомлень: 141
З нами з: 08.04.22
Подякував: 30 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:16

  adj написав:І діло тут не у ФФУ і у інвесторах які через нього просто торгували на Українській біржі.

Чому на УБ? ОВДП ж на ПФТС торгуються.
Я не відстежував останні роки, але УБ при януковичі раша заснувала, може з цим санкції пов'язані?
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 15:43

Re: Відгуки про Freedom Finance

Подивився в архівах, виявляється ФФ це колишний Astrum - кухня, яка у 2010 році "загубила" декілька моїх позицій акцій при переводі портфелю до іншого брокеру.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:56

  stuermer01 написав:Подивився в архівах, виявляється ФФ це колишний Astrum - кухня, яка у 2010 році "загубила" декілька моїх позицій акцій при переводі портфелю до іншого брокеру.

То питання до кого? Рітейл інвестора чи комісії яка в очі довбалась роками і не помічала проблем?
adj
 
Повідомлень: 141
З нами з: 08.04.22
Подякував: 30 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:35

  stuermer01 написав:Подивився в архівах, виявляється ФФ це колишний Astrum - кухня, яка у 2010 році "загубила" декілька моїх позицій акцій при переводі портфелю до іншого брокеру.


точно? а де про це є інфо, бо в новинах інше

напр

"Фридом финанс Украина" является преемником трейдера "Финансовая компания "Укранет" (Киев), который был переименован в 2017 году.
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/481215.html
greenozon
 
Повідомлень: 14603
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 25, 26, 27
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
264 171669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 11:34
greenozon
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
24 20439
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 14:34
stuermer01

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.