Відгуки про Freedom Finance

andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
чем клиенты банков лучше или хуже клиентов небанков?
andrey_yasharov написав:Блокування активів клієнтів Фрідома і було основною метою накладання санкцій РНБО
я почему-то думал что целью санкций является блокирование деятельности подстанционного лица, в нашем случае ФФ т.е. ФФ теряет возможность получать прибыль или другие выгоды, а причем окружающие? или вы считает что санкции в отношении АльфаБанкаУкраина или как там сейчас называют Сенса предусматривают блокировку всех депозитов??почему держатели облигаций в Альфе не страдают?
Цікаві питання, може через те, що це небанківська установа?
Відповідь одна - рітейл інвесторів (а через ФФУ торгували лише маленькі рітейл інветсори) просто нікому не потрібні, на них плювати владі, і НКЦПФР.
Тому і було прийняте таке рішення на від'єб*сь, тому що яка різниця, це не мільйони вкладників які знесуть банкову за свої пару сот. гривень.
Якщо ФФУ помийка, то як вони взагалі мали ліцензію, як вони мали долю в Українській біржі (разом з драгоном), як взагалі дозволили їм стати андерайтером по певним облігаціям? Це просто популізм + пох*їзм. І діло тут не у ФФУ і у інвесторах які через нього просто торгували на Українській біржі.
Якщо спрощено підсумувати цю новину то виходить так: ФФ купив Укранет/Неттрейдер та Аструм. Так і виходить, що це колишній Аструм. Крім того ФФ в 2020 році мені це самі підтвердили, коли розривали зі мною договір, який я колись мав з Аструмом. Але юридично це не мало сенсу, бо треба було договір переукладати, коли вони купили Аструм та назва юрособи змінилася.
Крім того брокер "Укранет" в 2014 році тупо прислав мені листа зі списком моїх акцій, в якому стверджується, що в мене з ними нібито є договір з 2010 р. Ці акції раніше були у брокера "Арт Капітал", та незрозумілим чином потрапили до Укранет.
Якщо ФФ купив Укранет та Аструм, то виходить, що мої акції зараз у ФФ, але ж Аструм у 2020 р. розірвав договір зі мною От такий бардак коїться на українському фондовому ринку.
Подав звернення через https://ukc.gov.ua/ до РНБО (надіюсь вони зможуть перенаправити його по адресу, якщо ні, то подам через ел. пошту для електронних звернень). До звернення додав відповідь НКЦПФР (в якій вони по суті написали що нічого не можуть зробити і переклали відповідальність на РНБО).
З тих хто писав в комісії, хтось подавав звернення в РНБО?