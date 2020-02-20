RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:18

adj я копію направляв до РНБО, майже одразу перенаправили на НКЦПФР.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 55
З нами з: 21.12.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:50

ЗІС-5
Відповідь ukc.gov.ua
Відповідно до пункту 2 Порядку взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976, Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх реєстрацію, попередній розгляд та передає Офісу Президента України, державним колегіальним органам, органам виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не потребують розгляду органами. З вищезазначених причин Ваше звернення не може бути надіслано за належністю Раді національної безпеки і оборони України, яка не входить до системи суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976.

Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.
adj
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.04.22
Подякував: 30 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 25, 26, 27
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
264 172184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 11:34
greenozon
Відгуки про ICU 1, 2, 3
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
24 20553
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 14:34
stuermer01

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (711)
27.01.2023 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.