Відгуки про Freedom Finance

Відповідно до пункту 2 Порядку взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976, Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх реєстрацію, попередній розгляд та передає Офісу Президента України, державним колегіальним органам, органам виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не потребують розгляду органами. З вищезазначених причин Ваше звернення не може бути надіслано за належністю Раді національної безпеки і оборони України, яка не входить до системи суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976.
Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.
В телеграмі Філа Олейника з'явилося повідомлення, що готується ефір з по представником компанії. Автор приймає питання. Я свої питання виклав. Рекомендую також задавати - там треба заповнити Гугл форму, відео буде надіслано на пошту.