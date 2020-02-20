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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:18
adj я копію направляв до РНБО, майже одразу перенаправили на НКЦПФР.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:50
ЗІС-5
Відповідь ukc.gov.ua
Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.
Додано: Вів 31 січ, 2023 04:09
В телеграмі Філа Олейника з'явилося повідомлення, що готується ефір з по представником компанії. Автор приймає питання. Я свої питання виклав. Рекомендую також задавати - там треба заповнити Гугл форму, відео буде надіслано на пошту.
Додано: Вів 31 січ, 2023 10:24
мабуть мова про цей тг канал?
Додано: Вів 31 січ, 2023 21:04
вірно!
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:31
Re: Відгуки про Freedom Finance
Наконец-то получил ответ от комиссии на запрос, направленный 04.01.
Отписка как у всех
"бла бла бла
Перевести цінні папери на рахунок в іншу депозитарну установу для ведення
депозитарного обліку належних Вам цінних паперів, наразі, є неможливим. Ці
операції можуть бути здійснені після скасування застосованих відповідно до
рішення Ради національної безпеки і оборони України санкцій.
Ми розуміємо ситуацію, яка склалася, але на жаль на даний час Комісія не
може прийняти інше рішення, яке б суперечило Указу Президента від 19 жовтня
2022 року No 726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Комісія регулярно приймає участь у робочих групах та засіданнях, на яких
розглядаються питання щодо можливості зняття санкцій застосованих до
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», для того щоб надавати інформацію про
наслідки застосування цих санкцій.
Разом з тим, Комісією здійснено відповідні заходи щодо забезпечення
збереження активів і грошових коштів для того щоб вони могли бути виплачені та
отримані депонентами/власниками цінних паперів після скасування санкцій
застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України."
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:07
spiridonwot
Звертайтесь в РНБО тепер, додайте до звернення відповідь комісії (краще одним документом, спочатку сформуйте звернення в пдф, потім через будь який сервіс онлайн з'єднайте звернення з відповіддю комсії)
дані для "шапки":
І далі вже як в зверненні до комісії
Хай або РНБО признає що їх рішення є пострілом в ногу, або скаже що комісія придумовує і не виконує те що має робити у разі зупинення ліцензії у певного агента на ринку. Як цінні папери можуть бути в депозитарії без дійсної ліцензії (не важливо по якій причині)?
Дурість про яку може РНБО ніхто не інформує, хай дадуть роз'яснення інвесторам або комісії. І тоді вже будемо знати хто козел в цій ситуації. Якщо комісія - то скарга в ОП на дії комісії (з додаванням відповідей комісії і РНБО). Якщо ж РНБО скаже що "ребята, спок, план такий і був, заморозити ВАМ все", тоді теж питань немає. Інвестувати в наш фондовий ринок я більше ніколи не буду, і обов'язково буду розказувати про свій кейс всім знайомим-охочим погратись в інвестиції в Україні.
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:42
От їм розкажіть, нехай їм заморозять:
Додано: Сер 01 лют, 2023 17:30
stuermer01
РНБО їх і не буде блокувати, проблеми лише у міноритаріїв не маркет-мейкерів.
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