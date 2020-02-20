Відгуки про Freedom Finance

Додано: Сер 01 лют, 2023 13:07

РАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8

Адреса електронної поштової скриньки Апарату РНБО України для надсилання електронних звернень громадян: gromada@rnbo.gov.ua

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звертайтесь в РНБО тепер, додайте до звернення відповідь комісії (краще одним документом, спочатку сформуйте звернення в пдф, потім через будь який сервіс онлайн з'єднайте звернення з відповіддю комсії)дані для "шапки":І далі вже як в зверненні до комісіїХай або РНБО признає що їх рішення є пострілом в ногу, або скаже що комісія придумовує і не виконує те що має робити у разі зупинення ліцензії у певного агента на ринку. Як цінні папери можуть бути в депозитарії без дійсної ліцензії (не важливо по якій причині)?Дурість про яку може РНБО ніхто не інформує, хай дадуть роз'яснення інвесторам або комісії. І тоді вже будемо знати хто козел в цій ситуації. Якщо комісія - то скарга в ОП на дії комісії (з додаванням відповідей комісії і РНБО). Якщо ж РНБО скаже що "ребята, спок, план такий і був, заморозити ВАМ все", тоді теж питань немає. Інвестувати в наш фондовий ринок я більше ніколи не буду, і обов'язково буду розказувати про свій кейс всім знайомим-охочим погратись в інвестиції в Україні.