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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:18

adj я копію направляв до РНБО, майже одразу перенаправили на НКЦПФР.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:50

ЗІС-5
Відповідь ukc.gov.ua
Відповідно до пункту 2 Порядку взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976, Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх реєстрацію, попередній розгляд та передає Офісу Президента України, державним колегіальним органам, органам виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не потребують розгляду органами. З вищезазначених причин Ваше звернення не може бути надіслано за належністю Раді національної безпеки і оборони України, яка не входить до системи суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976.

Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 04:09

В телеграмі Філа Олейника з'явилося повідомлення, що готується ефір з по представником компанії. Автор приймає питання. Я свої питання виклав. Рекомендую також задавати - там треба заповнити Гугл форму, відео буде надіслано на пошту.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:51

ЗІС-5
скиньте посилання на тг канал
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:24

мабуть мова про цей тг канал?
https://t.me/oleynik_invest
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:04

  greenozon написав:мабуть мова про цей тг канал?
https://t.me/oleynik_invest
вірно!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:31

Re: Відгуки про Freedom Finance

Наконец-то получил ответ от комиссии на запрос, направленный 04.01.
Отписка как у всех
"бла бла бла
Перевести цінні папери на рахунок в іншу депозитарну установу для ведення
депозитарного обліку належних Вам цінних паперів, наразі, є неможливим. Ці
операції можуть бути здійснені після скасування застосованих відповідно до
рішення Ради національної безпеки і оборони України санкцій.
Ми розуміємо ситуацію, яка склалася, але на жаль на даний час Комісія не
може прийняти інше рішення, яке б суперечило Указу Президента від 19 жовтня
2022 року No 726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Комісія регулярно приймає участь у робочих групах та засіданнях, на яких
розглядаються питання щодо можливості зняття санкцій застосованих до
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», для того щоб надавати інформацію про
наслідки застосування цих санкцій.
Разом з тим, Комісією здійснено відповідні заходи щодо забезпечення
збереження активів і грошових коштів для того щоб вони могли бути виплачені та
отримані депонентами/власниками цінних паперів після скасування санкцій
застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України."
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:07

spiridonwot
Звертайтесь в РНБО тепер, додайте до звернення відповідь комісії (краще одним документом, спочатку сформуйте звернення в пдф, потім через будь який сервіс онлайн з'єднайте звернення з відповіддю комсії)

дані для "шапки":
РАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8

І далі вже як в зверненні до комісії

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Zvernennia-hromadian.html
Адреса електронної поштової скриньки Апарату РНБО України для надсилання електронних звернень громадян: gromada@rnbo.gov.ua.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Хай або РНБО признає що їх рішення є пострілом в ногу, або скаже що комісія придумовує і не виконує те що має робити у разі зупинення ліцензії у певного агента на ринку. Як цінні папери можуть бути в депозитарії без дійсної ліцензії (не важливо по якій причині)?

Дурість про яку може РНБО ніхто не інформує, хай дадуть роз'яснення інвесторам або комісії. І тоді вже будемо знати хто козел в цій ситуації. Якщо комісія - то скарга в ОП на дії комісії (з додаванням відповідей комісії і РНБО). Якщо ж РНБО скаже що "ребята, спок, план такий і був, заморозити ВАМ все", тоді теж питань немає. Інвестувати в наш фондовий ринок я більше ніколи не буду, і обов'язково буду розказувати про свій кейс всім знайомим-охочим погратись в інвестиції в Україні.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:42

  adj написав:Дурість про яку може РНБО ніхто не інформує, хай дадуть роз'яснення інвесторам або комісії. І тоді вже будемо знати хто козел в цій ситуації. Якщо комісія - то скарга в ОП на дії комісії (з додаванням відповідей комісії і РНБО). Якщо ж РНБО скаже що "ребята, спок, план такий і був, заморозити ВАМ все", тоді теж питань немає. Інвестувати в наш фондовий ринок я більше ніколи не буду, і обов'язково буду розказувати про свій кейс всім знайомим-охочим погратись в інвестиції в Україні.

От їм розкажіть, нехай їм заморозять: Доступ іноземців до ОВДП у гривні
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:30

stuermer01
РНБО їх і не буде блокувати, проблеми лише у міноритаріїв не маркет-мейкерів.
adj
 
Повідомлень: 148
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