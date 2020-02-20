Відгуки про Freedom Finance

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 24252627 Додано: Чет 02 лют, 2023 12:12 Вже в цьому році надіслав вже втретє звернення до Комісії, копії - до ОП, РНБО, НБУ, МФ. Всі перенаправили моє звернення за належністю до НКЦПФР. Відповідь відома від останньої на звернення. Виходить, тепер треба направляти звернення до РНБО (яка уклала санкції) та до ОП (бо Президентові підпорядковані РНБО та НКЦПФР). В мене не було пи питань взагалі, і я спокійно чекав би та махнув рукою, якби мені назвали конкретний термін коли мені повернуть кошти. Цього немає. Знаємо, що є правова колізія та нестандартна ситуація. Віримо, що так і є, що Комісія регулярно приймає участь у засіданнях робочих груп, де сповіщає про наслідки застосованих санкцій. Але від того не легше, бо ми, держателі цінних депаперів, не розуміємо як це надовго.

Шановні друзі - як вважаєте - якщо тепер вже напряму робити звернення до ОП та РНБО - які запитання та прохання треба викладати у зверненні?

Може, колективне звернення створимо? ЗІС-5 Повідомлень: 58 З нами з: 21.12.16 Подякував: 52 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лют, 2023 13:16 ЗІС-5 написав: Вже в цьому році надіслав вже втретє звернення до Комісії, копії - до ОП, РНБО, НБУ, МФ. Всі перенаправили моє звернення за належністю до НКЦПФР. Відповідь відома від останньої на звернення. Виходить, тепер треба направляти звернення до РНБО (яка уклала санкції) та до ОП (бо Президентові підпорядковані РНБО та НКЦПФР). В мене не було пи питань взагалі, і я спокійно чекав би та махнув рукою, якби мені назвали конкретний термін коли мені повернуть кошти. Цього немає. Знаємо, що є правова колізія та нестандартна ситуація. Віримо, що так і є, що Комісія регулярно приймає участь у засіданнях робочих груп, де сповіщає про наслідки застосованих санкцій. Але від того не легше, бо ми, держателі цінних депаперів, не розуміємо як це надовго.

Шановні друзі - як вважаєте - якщо тепер вже напряму робити звернення до ОП та РНБО - які запитання та прохання треба викладати у зверненні?

Може, колективне звернення створимо? Вже в цьому році надіслав вже втретє звернення до Комісії, копії - до ОП, РНБО, НБУ, МФ. Всі перенаправили моє звернення за належністю до НКЦПФР. Відповідь відома від останньої на звернення. Виходить, тепер треба направляти звернення до РНБО (яка уклала санкції) та до ОП (бо Президентові підпорядковані РНБО та НКЦПФР). В мене не було пи питань взагалі, і я спокійно чекав би та махнув рукою, якби мені назвали конкретний термін коли мені повернуть кошти. Цього немає. Знаємо, що є правова колізія та нестандартна ситуація. Віримо, що так і є, що Комісія регулярно приймає участь у засіданнях робочих груп, де сповіщає про наслідки застосованих санкцій. Але від того не легше, бо ми, держателі цінних депаперів, не розуміємо як це надовго.Шановні друзі - як вважаєте - якщо тепер вже напряму робити звернення до ОП та РНБО - які запитання та прохання треба викладати у зверненні?Може, колективне звернення створимо?

Я вирішив йти покроково, спочатку отримав відповідь і після відповіді направив запитання в РНБО, мої (наївні) питання нижче. Я також описав декількома абзацами ситуацію, про те як на самому ділі все зараз є через це рішення, про блокування не тільки акцій, але й ОВДП, залишків грошей на рахунках, за які можна було би купити хоча б ОВДП на час поки йдуть розбірки.



1. Чи зверталась НКЦПФР, до РНБО для вироблення правового рішення в даній ситуації, щоб зберегти і захистити права пересічних інвесторів які опосередковано стали жертвами накладених санкцій.



2. Чи може РНБО в даній ситуації якось допомогти роздрібним інвесторам які втратили доступ до своїх активів і коштів на рахунку?



3. Чи може РНБО допомогти НКЦПФР додати пріоритет цій проблемі? Наскільки я розумію комісія маючи рішення РНБО могла би перевести інвесторів на інший депозитарій і іншого брокера і покласти крапку в цьому питанні. Інвестори які працювали з ліцензійним брокером не мають чекати на вирішення всіх юридичних нюансів.



4. Дайте оцінку роботі НКЦПФР в реалізації указом Президента України №726/2022. На сайті комісії лише 1 (одна) новина згадуванням ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21654295) а також нуль новин що робити інвесторам далі. Бюджет комісії не такий маленький в ці часи, і роботи у них теж небагато, так як фондовий зараз працює на мінімальних обертах. Тому позиція комісії незрозуміла.



Почекаю на відповідь РНБО, а далі вже просто скарги в ОП на бездіяльність керівника комісії, можливо ще буде клопотання на ім'я прем'єра і міністерства економіки, з описом ситуації і клопотанням якось допомогти з вирішенням цієї проблеми, можливо додавши адміністративної уваги цій ситуації.



Для колективного звернення, судячи по лайкам на форумі у нас буде людей 7 Я вирішив йти покроково, спочатку отримав відповідь і після відповіді направив запитання в РНБО, мої (наївні) питання нижче. Я також описав декількома абзацами ситуацію, про те як на самому ділі все зараз є через це рішення, про блокування не тільки акцій, але й ОВДП, залишків грошей на рахунках, за які можна було би купити хоча б ОВДП на час поки йдуть розбірки.Почекаю на відповідь РНБО, а далі вже просто скарги в ОП на бездіяльність керівника комісії, можливо ще буде клопотання на ім'я прем'єра і міністерства економіки, з описом ситуації і клопотанням якось допомогти з вирішенням цієї проблеми, можливо додавши адміністративної уваги цій ситуації.Для колективного звернення, судячи по лайкам на форумі у нас буде людей 7 adj Повідомлень: 149 З нами з: 08.04.22 Подякував: 32 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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