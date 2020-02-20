Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:12
Вже в цьому році надіслав вже втретє звернення до Комісії, копії - до ОП, РНБО, НБУ, МФ. Всі перенаправили моє звернення за належністю до НКЦПФР. Відповідь відома від останньої на звернення. Виходить, тепер треба направляти звернення до РНБО (яка уклала санкції) та до ОП (бо Президентові підпорядковані РНБО та НКЦПФР). В мене не було пи питань взагалі, і я спокійно чекав би та махнув рукою, якби мені назвали конкретний термін коли мені повернуть кошти. Цього немає. Знаємо, що є правова колізія та нестандартна ситуація. Віримо, що так і є, що Комісія регулярно приймає участь у засіданнях робочих груп, де сповіщає про наслідки застосованих санкцій. Але від того не легше, бо ми, держателі цінних депаперів, не розуміємо як це надовго.
Шановні друзі - як вважаєте - якщо тепер вже напряму робити звернення до ОП та РНБО - які запитання та прохання треба викладати у зверненні?
Може, колективне звернення створимо?
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ЗІС-5
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:16
ЗІС-5 написав:
Вже в цьому році надіслав вже втретє звернення до Комісії, копії - до ОП, РНБО, НБУ, МФ. Всі перенаправили моє звернення за належністю до НКЦПФР. Відповідь відома від останньої на звернення. Виходить, тепер треба направляти звернення до РНБО (яка уклала санкції) та до ОП (бо Президентові підпорядковані РНБО та НКЦПФР). В мене не було пи питань взагалі, і я спокійно чекав би та махнув рукою, якби мені назвали конкретний термін коли мені повернуть кошти. Цього немає. Знаємо, що є правова колізія та нестандартна ситуація. Віримо, що так і є, що Комісія регулярно приймає участь у засіданнях робочих груп, де сповіщає про наслідки застосованих санкцій. Але від того не легше, бо ми, держателі цінних депаперів, не розуміємо як це надовго.
Шановні друзі - як вважаєте - якщо тепер вже напряму робити звернення до ОП та РНБО - які запитання та прохання треба викладати у зверненні?
Може, колективне звернення створимо?
Я вирішив йти покроково, спочатку отримав відповідь і після відповіді направив запитання в РНБО, мої (наївні) питання нижче. Я також описав декількома абзацами ситуацію, про те як на самому ділі все зараз є через це рішення, про блокування не тільки акцій, але й ОВДП, залишків грошей на рахунках, за які можна було би купити хоча б ОВДП на час поки йдуть розбірки.
1. Чи зверталась НКЦПФР, до РНБО для вироблення правового рішення в даній ситуації, щоб зберегти і захистити права пересічних інвесторів які опосередковано стали жертвами накладених санкцій.
2. Чи може РНБО в даній ситуації якось допомогти роздрібним інвесторам які втратили доступ до своїх активів і коштів на рахунку?
3. Чи може РНБО допомогти НКЦПФР додати пріоритет цій проблемі? Наскільки я розумію комісія маючи рішення РНБО могла би перевести інвесторів на інший депозитарій і іншого брокера і покласти крапку в цьому питанні. Інвестори які працювали з ліцензійним брокером не мають чекати на вирішення всіх юридичних нюансів.
4. Дайте оцінку роботі НКЦПФР в реалізації указом Президента України №726/2022. На сайті комісії лише 1 (одна) новина згадуванням ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21654295) а також нуль новин що робити інвесторам далі. Бюджет комісії не такий маленький в ці часи, і роботи у них теж небагато, так як фондовий зараз працює на мінімальних обертах. Тому позиція комісії незрозуміла.
Почекаю на відповідь РНБО, а далі вже просто скарги в ОП на бездіяльність керівника комісії, можливо ще буде клопотання на ім'я прем'єра і міністерства економіки, з описом ситуації і клопотанням якось допомогти з вирішенням цієї проблеми, можливо додавши адміністративної уваги цій ситуації.
Для колективного звернення, судячи по лайкам на форумі у нас буде людей 7
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adj
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:31
adj Теж в мене думка тепер писати звернення в РНБО про те, що досить вже перенаправляти всі звернення до НКЦПФР, бо вона бездіяльна. Дуже Вам дякую за розширений та надихаючий відгук! Через пару днів створю звернення і до РНБО, і до ОП - далі проінформую як буде щось нове.
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ЗІС-5
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01
ЗІС-5
Спробуйте до звернень додавати відповіді інстанцій до яких вас перенаправляли. Щоб не дати бюрократу можливості швидко вас злити. Він "з'їзжає" на комісію? Отримайте відповідь, комісія теж "з'їде" на них, так це трата часу, але і так 3 місяці без новин, можна і пограти в їх гру.
Далі маючи відповідь без відповіді, пишіть уже наступному елементу в цій ланці, і до звернення до нього, додавайте відповідь попередньої, так щоб назад вже не змогли відфутболити. Інших варіантів я особисто не бачу.
В решті решт, якби більшість клієнтів ФФУ Україна так робили то думаю як мінімум комунікація комісії була б іншою, на сайті хоча б були б якісь пресс релізи раз в 2 тижні, з тим на якому етапі зараз вирішення цієї проблеми. І навіть це вже було б щось! А так, маємо те що маємо.
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adj
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Додано: Чет 02 лют, 2023 17:37
adj дуже дякую!
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:14
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:29
ТОВ "Кредитсервіс" здійснило виплату купонного доходу за облігаціями серії D (UA5000006552).
Просимо зауважити клієнтів Freedom Finance Україна, що НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила рішення щодо зупинення дії ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». У зв'язку з цим виплата купонного доходу клієнтам ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» відбудеться після прийняття Комісією рішення щодо подальших дій стосовно існуючих клієнтів Freedom Finance і їх рахунків. Купоний дохід всім клієнтам ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» продовжуватиме нараховуватись в повному обсязі та всі зобов’язання з його виплати будуть здійснюватися нами відповідно до процедур, що визначить НКЦПФР.
Для клієнтів інших депозитариних установ купонний дохід вже доступний на брокерських рахунках. Зверніться, будь ласка, до брокера для отримання коштів.
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greenozon
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