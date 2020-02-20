Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09
ЗІС-5 написав:
минулого тижня надіслав таке звернення. Також звернувся письмово до "ФФ Україна" з питанням які в них досягнення в цьому плані. Чекаємо. А Вам з РНБО вже відповіли?
Від РНБО ще не було відповіді (перевіряю вже і спам кожен день). Я відправляв їм запит 26.01.23
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