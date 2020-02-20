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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:минулого тижня надіслав таке звернення. Також звернувся письмово до "ФФ Україна" з питанням які в них досягнення в цьому плані. Чекаємо. А Вам з РНБО вже відповіли?

Від РНБО ще не було відповіді (перевіряю вже і спам кожен день). Я відправляв їм запит 26.01.23
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01

Re: Відгуки про Freedom Finance

Всім привіт.
Теж з грудня пишемо листи в Комісію і намагаємось хоч якось отримати виплати за ОВДП, які просто "висять" на якомусь рахунку в НБУ, але все марно.
Зараз починаємо розуміти, що єдиний вихід - публічність. Бо насправді, я переконаний, що зараз саме Комісія має розробити механізм і вжити заходів щодо забезпечення прав інвесторів, навіть незважаючи на існуюче рішення РНБО, бо захист прав інвесторів - це головна мета роботи Комісії, зафіксована на законодавчому рівні. Тому, якщо вони не хочуть виконувати свої обов'язки самі, вважаю, що їм треба у цьому допомогти через публічне висвітлення проблеми.
Але для публічності треба хоч якась "компанія" однодумців. Скільки тут є інвесторів, які були б готові долучитись до такого публічного виходу?
theJack
 
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