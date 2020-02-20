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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:минулого тижня надіслав таке звернення. Також звернувся письмово до "ФФ Україна" з питанням які в них досягнення в цьому плані. Чекаємо. А Вам з РНБО вже відповіли?

Від РНБО ще не було відповіді (перевіряю вже і спам кожен день). Я відправляв їм запит 26.01.23
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01

Re: Відгуки про Freedom Finance

Всім привіт.
Теж з грудня пишемо листи в Комісію і намагаємось хоч якось отримати виплати за ОВДП, які просто "висять" на якомусь рахунку в НБУ, але все марно.
Зараз починаємо розуміти, що єдиний вихід - публічність. Бо насправді, я переконаний, що зараз саме Комісія має розробити механізм і вжити заходів щодо забезпечення прав інвесторів, навіть незважаючи на існуюче рішення РНБО, бо захист прав інвесторів - це головна мета роботи Комісії, зафіксована на законодавчому рівні. Тому, якщо вони не хочуть виконувати свої обов'язки самі, вважаю, що їм треба у цьому допомогти через публічне висвітлення проблеми.
Але для публічності треба хоч якась "компанія" однодумців. Скільки тут є інвесторів, які були б готові долучитись до такого публічного виходу?
theJack
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 08:17

theJack я багато писав і не лише на адресу Комісії. І зараз чекаю відповіді від РНБОУ. Готовий звертатися до депутатських комісій відповідного профілю. Готовий далі звертатися до ОП з питанням що робити, бо переадресовані звернення на Комісію ні до чого не призводять.
Я не киянин - живу та працюю на Дніпропетровщині, далеко від столиці, приїхати, на жаль, не зможу.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Вів 21 лют, 2023 15:17, всього редагувалось 4 разів.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:14

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vorchun
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:22

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spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:11

  adj написав:ЗІС-5
Відповідь ukc.gov.ua
Відповідно до пункту 2 Порядку взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976, Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх реєстрацію, попередній розгляд та передає Офісу Президента України, державним колегіальним органам, органам виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не потребують розгляду органами. З вищезазначених причин Ваше звернення не може бути надіслано за належністю Раді національної безпеки і оборони України, яка не входить до системи суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976.

Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.


Всім доброго дня. Я своє звернення до РНБО направив 13.02, через декілька днів зателефонував щоб дізнатися його долю, мені відповіли що багато (!) людей працюють з ним. Настійливо раджу всим писати звернення такого змісту до РНБО, тут в чаті раніше виклали перелік питань. Окрім того, я в зверненні попросив не перенаправляти на НКЦПФР, тому що звідтіля ідуть відписки без конкретного змісту. В телефонних перемовинах з НКЦПФР кажуть, що все обмежується їхньою участю в засіданнях робочих груп різних рівнів, а звернень до них дійсно багато надходить, і не лише від мілких міноритаріїв, а і від акціонерних товариств, в яких відкрито рахунки у "ФФУ" - вони також заблоковані фактично. Дякую автору тексту за складання влучних запитань.
Паралельно я надіслав звернення до "Фрідому Україна" з питаннями що робили вони і що збираються робити. Відповіли буквально через декілька днів. Пишуть, що регулярно надають всім державним органам документи на підтвердження відсутності зв"язків з країною-агресоркою, але результату поки немає. Тобто, РНБОУ склало санкційний список, який своїм указом затвердив Президент, і тепер НКЦПФР не знає що робити. Питання, скажімо прямо, стоїть на місці з кінця жовтня.
Далі, як тут згадували раніше, будуть звернення до ОП про бездіяльнсть НКЦПФР.
Склавши руки сидіти чекати - теж неправильно.
Буду звертатися до адвокатів - цікаво, яке у них попереднє бачення цієї проблеми.
На підставі викладеного, раджу всім спрямовувати звернення до РНБОУ з конкретними питаннями та ділитися про результати тут. Хто тут нещодавно - раджу перечитати цю гілку на декілька сторінок вглиб. Чекаємо Ваших повідомлень з викладенням досвіду та вражень у боротьбі за свої кошти.
Зверніть увагу - тут в декількох повідомленнях раніше закликали до готовності проявити публічність, хто ближче до столиці - прошу звернути увагу та прийняти участь.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:59

надіюсь ця 50-річна заборона не буде тут працювати???

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/22/697319/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:36

  greenozon написав:надіюсь ця 50-річна заборона не буде тут працювати???

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/22/697319/

не сомневайтесь даже :lol: будет
nekefer
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