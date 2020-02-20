Від РНБО ще не було відповіді (перевіряю вже і спам кожен день). Я відправляв їм запит 26.01.23
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01
Re: Відгуки про Freedom Finance
Всім привіт.
Теж з грудня пишемо листи в Комісію і намагаємось хоч якось отримати виплати за ОВДП, які просто "висять" на якомусь рахунку в НБУ, але все марно.
Зараз починаємо розуміти, що єдиний вихід - публічність. Бо насправді, я переконаний, що зараз саме Комісія має розробити механізм і вжити заходів щодо забезпечення прав інвесторів, навіть незважаючи на існуюче рішення РНБО, бо захист прав інвесторів - це головна мета роботи Комісії, зафіксована на законодавчому рівні. Тому, якщо вони не хочуть виконувати свої обов'язки самі, вважаю, що їм треба у цьому допомогти через публічне висвітлення проблеми.
Але для публічності треба хоч якась "компанія" однодумців. Скільки тут є інвесторів, які були б готові долучитись до такого публічного виходу?
Додано: Вів 21 лют, 2023 08:17
theJack я багато писав і не лише на адресу Комісії. І зараз чекаю відповіді від РНБОУ. Готовий звертатися до депутатських комісій відповідного профілю. Готовий далі звертатися до ОП з питанням що робити, бо переадресовані звернення на Комісію ні до чого не призводять.
Я не киянин - живу та працюю на Дніпропетровщині, далеко від столиці, приїхати, на жаль, не зможу.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Вів 21 лют, 2023 15:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:11
Всім доброго дня. Я своє звернення до РНБО направив 13.02, через декілька днів зателефонував щоб дізнатися його долю, мені відповіли що багато (!) людей працюють з ним. Настійливо раджу всим писати звернення такого змісту до РНБО, тут в чаті раніше виклали перелік питань. Окрім того, я в зверненні попросив не перенаправляти на НКЦПФР, тому що звідтіля ідуть відписки без конкретного змісту. В телефонних перемовинах з НКЦПФР кажуть, що все обмежується їхньою участю в засіданнях робочих груп різних рівнів, а звернень до них дійсно багато надходить, і не лише від мілких міноритаріїв, а і від акціонерних товариств, в яких відкрито рахунки у "ФФУ" - вони також заблоковані фактично. Дякую автору тексту за складання влучних запитань.
Паралельно я надіслав звернення до "Фрідому Україна" з питаннями що робили вони і що збираються робити. Відповіли буквально через декілька днів. Пишуть, що регулярно надають всім державним органам документи на підтвердження відсутності зв"язків з країною-агресоркою, але результату поки немає. Тобто, РНБОУ склало санкційний список, який своїм указом затвердив Президент, і тепер НКЦПФР не знає що робити. Питання, скажімо прямо, стоїть на місці з кінця жовтня.
Далі, як тут згадували раніше, будуть звернення до ОП про бездіяльнсть НКЦПФР.
Склавши руки сидіти чекати - теж неправильно.
Буду звертатися до адвокатів - цікаво, яке у них попереднє бачення цієї проблеми.
На підставі викладеного, раджу всім спрямовувати звернення до РНБОУ з конкретними питаннями та ділитися про результати тут. Хто тут нещодавно - раджу перечитати цю гілку на декілька сторінок вглиб. Чекаємо Ваших повідомлень з викладенням досвіду та вражень у боротьбі за свої кошти.
Зверніть увагу - тут в декількох повідомленнях раніше закликали до готовності проявити публічність, хто ближче до столиці - прошу звернути увагу та прийняти участь.
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:59
надіюсь ця 50-річна заборона не буде тут працювати???
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:36
не сомневайтесь даже будет, это же не Райф какойто
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