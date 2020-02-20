Від РНБО ще не було відповіді (перевіряю вже і спам кожен день). Я відправляв їм запит 26.01.23
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01
Re: Відгуки про Freedom Finance
Всім привіт.
Теж з грудня пишемо листи в Комісію і намагаємось хоч якось отримати виплати за ОВДП, які просто "висять" на якомусь рахунку в НБУ, але все марно.
Зараз починаємо розуміти, що єдиний вихід - публічність. Бо насправді, я переконаний, що зараз саме Комісія має розробити механізм і вжити заходів щодо забезпечення прав інвесторів, навіть незважаючи на існуюче рішення РНБО, бо захист прав інвесторів - це головна мета роботи Комісії, зафіксована на законодавчому рівні. Тому, якщо вони не хочуть виконувати свої обов'язки самі, вважаю, що їм треба у цьому допомогти через публічне висвітлення проблеми.
Але для публічності треба хоч якась "компанія" однодумців. Скільки тут є інвесторів, які були б готові долучитись до такого публічного виходу?
Додано: Вів 21 лют, 2023 08:17
theJack я багато писав і не лише на адресу Комісії. І зараз чекаю відповіді від РНБОУ. Готовий звертатися до депутатських комісій відповідного профілю. Готовий далі звертатися до ОП з питанням що робити, бо переадресовані звернення на Комісію ні до чого не призводять.
Я не киянин - живу та працюю на Дніпропетровщині, далеко від столиці, приїхати, на жаль, не зможу.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Вів 21 лют, 2023 15:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:11
Всім доброго дня. Я своє звернення до РНБО направив 13.02, через декілька днів зателефонував щоб дізнатися його долю, мені відповіли що багато (!) людей працюють з ним. Настійливо раджу всим писати звернення такого змісту до РНБО, тут в чаті раніше виклали перелік питань. Окрім того, я в зверненні попросив не перенаправляти на НКЦПФР, тому що звідтіля ідуть відписки без конкретного змісту. В телефонних перемовинах з НКЦПФР кажуть, що все обмежується їхньою участю в засіданнях робочих груп різних рівнів, а звернень до них дійсно багато надходить, і не лише від мілких міноритаріїв, а і від акціонерних товариств, в яких відкрито рахунки у "ФФУ" - вони також заблоковані фактично. Дякую автору тексту за складання влучних запитань.
Паралельно я надіслав звернення до "Фрідому Україна" з питаннями що робили вони і що збираються робити. Відповіли буквально через декілька днів. Пишуть, що регулярно надають всім державним органам документи на підтвердження відсутності зв"язків з країною-агресоркою, але результату поки немає. Тобто, РНБОУ склало санкційний список, який своїм указом затвердив Президент, і тепер НКЦПФР не знає що робити. Питання, скажімо прямо, стоїть на місці з кінця жовтня.
Далі, як тут згадували раніше, будуть звернення до ОП про бездіяльнсть НКЦПФР.
Склавши руки сидіти чекати - теж неправильно.
Буду звертатися до адвокатів - цікаво, яке у них попереднє бачення цієї проблеми.
На підставі викладеного, раджу всім спрямовувати звернення до РНБОУ з конкретними питаннями та ділитися про результати тут. Хто тут нещодавно - раджу перечитати цю гілку на декілька сторінок вглиб. Чекаємо Ваших повідомлень з викладенням досвіду та вражень у боротьбі за свої кошти.
Зверніть увагу - тут в декількох повідомленнях раніше закликали до готовності проявити публічність, хто ближче до столиці - прошу звернути увагу та прийняти участь.
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:59
надіюсь ця 50-річна заборона не буде тут працювати???
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:36
не сомневайтесь даже будет, это же не Райф какойто
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:44
theJack Готовий долучитись. Як багато з вас, отримав стандартну відписку від Комісії. У Фрідомі не мав ОВДП, але "зависли" акції CEEN, BAVL, UNAF (списані на користь держави)
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:51
І сьогодні в коментарях до відео на Ютуб-каналі "Мінфін" в коментарях згадано тему блокування "ФФ Україна". Радять писати побілше звернень, пишуть, що питанням займаються.
Як бачимо - треба масовість. Я, наприклад, вже багато написав, багато відписок отримав, на частину відповідей поки немає. Як сплине місяць - буду писати повторно, і потроху на більш вищий рівень. Склад папки формується, її вміст буде аргументами для подальших звернень. Зараз чекаю відповіді від РНБОУ, від Національної інвестиційної ради. В запитах прошу не виконувати переадресацію на НКЦПФР, тому що її відповіді не несуть конкретики стосовно термінів.
Сам Фрідом мені відповів, що станом на зараз вони чекають відповіді від РНБОУ на чергове звернення. Роботу вони ведуть.
Вже дізнався, що через цю проблему заблоковано діяльність навіть акціонерних товариств. Кошти на виплату купону та номіналу Держказначейство (Мінфін) перераховує до НБУ, вони зберігаються на транзитних рахунках.
Благо, зараз по законодавству навіть передбачено направлення звернень та отримання відповідей електронкою - зручно та швидко.
Хто тут вперше або не помітив - зверніть увагу на декілька повідомлень раніше - тут формується склад групи задля створення публічності цій проблемі.
Шановні друзі, не скупіться на звернення та на задавання питань! Пропонуйте ваші варіанти. Давайте не мовчати разом : ))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|