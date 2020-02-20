Відгуки про Freedom Finance

Додано: Сер 22 лют, 2023 12:11

adj написав: ЗІС-5

Відповідь ukc.gov.ua

Відповідно до пункту 2 Порядку взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976, Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх реєстрацію, попередній розгляд та передає Офісу Президента України, державним колегіальним органам, органам виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не потребують розгляду органами. З вищезазначених причин Ваше звернення не може бути надіслано за належністю Раді національної безпеки і оборони України, яка не входить до системи суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976.

Я відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему. Відповідь ukc.gov.uaЯ відправив підписане звернення на електронну пошту РНБО. Як буде відповідь то відпишу тут. Було би добре якби ще пару звернень одночасно попало до них щоб не проігнорували проблему.

Всім доброго дня. Я своє звернення до РНБО направив 13.02, через декілька днів зателефонував щоб дізнатися його долю, мені відповіли що багато (!) людей працюють з ним. Настійливо раджу всим писати звернення такого змісту до РНБО, тут в чаті раніше виклали перелік питань. Окрім того, я в зверненні попросив не перенаправляти на НКЦПФР, тому що звідтіля ідуть відписки без конкретного змісту. В телефонних перемовинах з НКЦПФР кажуть, що все обмежується їхньою участю в засіданнях робочих груп різних рівнів, а звернень до них дійсно багато надходить, і не лише від мілких міноритаріїв, а і від акціонерних товариств, в яких відкрито рахунки у "ФФУ" - вони також заблоковані фактично. Дякую автору тексту за складання влучних запитань.Паралельно я надіслав звернення до "Фрідому Україна" з питаннями що робили вони і що збираються робити. Відповіли буквально через декілька днів. Пишуть, що регулярно надають всім державним органам документи на підтвердження відсутності зв"язків з країною-агресоркою, але результату поки немає. Тобто, РНБОУ склало санкційний список, який своїм указом затвердив Президент, і тепер НКЦПФР не знає що робити. Питання, скажімо прямо, стоїть на місці з кінця жовтня.Далі, як тут згадували раніше, будуть звернення до ОП про бездіяльнсть НКЦПФР.Склавши руки сидіти чекати - теж неправильно.Буду звертатися до адвокатів - цікаво, яке у них попереднє бачення цієї проблеми.На підставі викладеного, раджу всім спрямовувати звернення до РНБОУ з конкретними питаннями та ділитися про результати тут. Хто тут нещодавно - раджу перечитати цю гілку на декілька сторінок вглиб. Чекаємо Ваших повідомлень з викладенням досвіду та вражень у боротьбі за свої кошти.Зверніть увагу - тут в декількох повідомленнях раніше закликали до готовності проявити публічність, хто ближче до столиці - прошу звернути увагу та прийняти участь.