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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:29

пропоную зробити покрокову інструкцію для новачків
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максимально просто і чітко
greenozon
 
Повідомлень: 14689
З нами з: 01.06.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:39

  greenozon написав:пропоную зробити покрокову інструкцію для новачків
1.
2.
3.

максимально просто і чітко
зараз, за відсутності часу, можу експрес-порадити: 1. Переглянути вимоги до складання заяви (клопотання) згідно ЗУ "Про звернення громадян" (законодавчо встановлено, що запити електронною поштою - прирівняні до паперових, зручно та швидко так надсилати звернення);
2. Написати запит на РНБОУ по формі та змісту, текст якого наведено тут декілька сторінок раніше;
3. Скласти та надіслати окремі звернення з описом проблеми до НКЦПФР, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу Президента, Національної інвестиційної ради з проханням допомогти у вирішенні ситуації;
4. Коли отримаєте відповіді на все це від НКЦПФР, на яку ваші запити будуть перенаправлені, створюйте повторні звернення до всіх перелічених структур з зазначенням того, що від НКЦПФР немає конкретики.
5. Відписуйтесь тут про ваші досягнення, пропонуйте свої дії;
6. Збирайте все листування до окремої папки;
7. Заявіть тут про готовність до публічного виходу (на жаль, я сам від столиці далеко, на маю змоги долучитись фізично), прийміть участь;
В Мінфіні та НКЦПФР мені кажуть, що звернень з такої теми багато останнім часом. Це дає надію нам на більш швидке вирішення питання.
Разом переможемо! Вже велике досягнення, дякувати Богові, Київ встояв, могло бути все набагато гірше. Слава ЗСУ! Віримо в Україну!
ЗІС-5
 
Повідомлень: 68
З нами з: 21.12.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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