пропоную зробити покрокову інструкцію для новачків
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максимально просто і чітко
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:29
пропоную зробити покрокову інструкцію для новачків
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3.
максимально просто і чітко
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:39
зараз, за відсутності часу, можу експрес-порадити: 1. Переглянути вимоги до складання заяви (клопотання) згідно ЗУ "Про звернення громадян" (законодавчо встановлено, що запити електронною поштою - прирівняні до паперових, зручно та швидко так надсилати звернення);
2. Написати запит на РНБОУ по формі та змісту, текст якого наведено тут декілька сторінок раніше;
3. Скласти та надіслати окремі звернення з описом проблеми до НКЦПФР, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу Президента, Національної інвестиційної ради з проханням допомогти у вирішенні ситуації;
4. Коли отримаєте відповіді на все це від НКЦПФР, на яку ваші запити будуть перенаправлені, створюйте повторні звернення до всіх перелічених структур з зазначенням того, що від НКЦПФР немає конкретики.
5. Відписуйтесь тут про ваші досягнення, пропонуйте свої дії;
6. Збирайте все листування до окремої папки;
7. Заявіть тут про готовність до публічного виходу (на жаль, я сам від столиці далеко, на маю змоги долучитись фізично), прийміть участь;
В Мінфіні та НКЦПФР мені кажуть, що звернень з такої теми багато останнім часом. Це дає надію нам на більш швидке вирішення питання.
Разом переможемо! Вже велике досягнення, дякувати Богові, Київ встояв, могло бути все набагато гірше. Слава ЗСУ! Віримо в Україну!
Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:47
Re: Відгуки про Freedom Finance
По таймкоду номер Д. Гетьманцева, можливо є сенс спробувати зв'язатись з ним і розказати про нашу проблему і запитати до кого можна звернутись щоб не отримувати лише формальні відписки?
Тут номер телефону:
Тут що Гетьманцев очікує від тих хто зв'язується з ним:
Я не зв'язувався, якщо хтось набере або скине деталі у месенджер то дайте знати тут, щоб по одному й тому ж питанні не турбувати людину.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:31
adj вчора я надіслав зверненя до Данила Гетьманцева через "електронний кабінет громадянина" са сайті Рада Гов Юа. Всі вимоги до складення звернення дотримані, чекаємо!
Раджу кожному, хто тут, зробити те саме. Що не ясно - запитуйте. Коротко - на цьому ресурсі треба зареєструватися та звернутися з описом питання та проханням про допомогу, більш офіційного шляху немає.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:44
На вихідних заберу лист від РНБО (прихворів, а прислали паперову відповідь). І якщо там відписка то відсканую, додам також відповідь комісії і закину теж їм в комітет або особисто в приймальню депутата.
Також відправлю в офіс президента відписки які отримував а також іронічну "подяку" за державницьке рішення яке поставило в закуток наші інституції, з результатом в санкціях по громадянам України які хотіли якось бути причетними до фінансового ринку в середині держави.
Але вже все зрозуміли і більше таких дурниць робити не будуть (я точно). Додам ще виписку з інших брокерів по ОВДП які я купив і більше НЕ КУПЛЮ НІЧОГО!
Хоча купив в ГРИВНІ за цей рік на 331453,41 грн.
На фф у мене була жалюгідна сума, і там овдп не було. І хоч і не маю симпатій до ФФ Україна, але ж ліцензію вони мали, тобто все було добре, інвестуйте люди. Але з таким ставленням, хай ідуть в одне місце.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58
adj цікаво що з РНБО відповіли. Я чекаю з 17 числа. Дайте знати, будь ласка, про зміст відповіді. Тексту вашого запиту, про який ви тут згадували, особливий респект. Дякую за інформування. Скорішого одужання!
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