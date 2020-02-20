Відгуки про Freedom Finance

Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:44

ЗІС-5 написав: adj вчора я надіслав зверненя до Данила Гетьманцева через "електронний кабінет громадянина" са сайті Рада Гов Юа. Всі вимоги до складення звернення дотримані, чекаємо!



Раджу кожному, хто тут, зробити те саме. Що не ясно - запитуйте. Коротко - на цьому ресурсі треба зареєструватися та звернутися з описом питання та проханням про допомогу, більш офіційного шляху немає. вчора я надіслав зверненя до Данила Гетьманцева через "електронний кабінет громадянина" са сайті Рада Гов Юа. Всі вимоги до складення звернення дотримані, чекаємо!Раджу кожному, хто тут, зробити те саме. Що не ясно - запитуйте. Коротко - на цьому ресурсі треба зареєструватися та звернутися з описом питання та проханням про допомогу, більш офіційного шляху немає.

На вихідних заберу лист від РНБО (прихворів, а прислали паперову відповідь). І якщо там відписка то відсканую, додам також відповідь комісії і закину теж їм в комітет або особисто в приймальню депутата.Також відправлю в офіс президента відписки які отримував а також іронічну "подяку" за державницьке рішення яке поставило в закуток наші інституції, з результатом в санкціях по громадянам України які хотіли якось бути причетними до фінансового ринку в середині держави.Але вже все зрозуміли і більше таких дурниць робити не будуть (я точно). Додам ще виписку з інших брокерів по ОВДП які я купив і більше НЕ КУПЛЮ НІЧОГО!Хоча купив в ГРИВНІ за цей рік на 331453,41 грн.На фф у мене була жалюгідна сума, і там овдп не було. І хоч і не маю симпатій до ФФ Україна, але ж ліцензію вони мали, тобто все було добре, інвестуйте люди. Але з таким ставленням, хай ідуть в одне місце.