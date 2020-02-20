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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:44

  ЗІС-5 написав:
  Raymond написав:
  greenozon написав:мда.. навіть тисячі немає, ех (759 голосів)
viewtopic.php?p=5500150#p5500150

вже 813гол.
а взагалі, хто зна, скільки інвесторів приблизно було у фрідомі?
це не той самий фрідом , що будував Оболонь резіденс в Києві?

Відповідь: Станом на 20 жовтня в депозитарній установі «Фрідому» було відкрито 12 748 рахунків у цінних паперах, з активами в розмірі 3,5 млрд грн.

Джерело інформації: https://mind.ua/publications/20251347-s ... kciyi-chog



ДЯКУЮ! ОГО, 3,5 млрд досить багато, а людей дивно , якось там не дуже багато було, це ж виходить великі суми вклали. Не розумію, що там вигідного було, щоб люди з грошима вкладалися сюди без гарантій повернення коштів.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:38

ОВДП

[b]ЗІС-5[/b] Чи зможете допомогти скласти електронне звернення? Чи може є якась форма спеціальна щоб її заповнити та прікрепити до стровення звернення в особистому кабінеті на rada.gov.ua?
Швидко про себе: некваліфікованний інвестор з заблокованим рахунком Фрідом Фінанс Україна. Сума там невелика пробна в ОВДП, та крапля на спотовому рахунку. Мій менеджер ФФ звісно заспокоює що все владнають, але не вірю.
olesiask
 
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