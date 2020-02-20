Відгуки про Freedom Finance

ДЯКУЮ! ОГО, 3,5 млрд досить багато, а людей дивно , якось там не дуже багато було, це ж виходить великі суми вклали. Не розумію, що там вигідного було, щоб люди з грошима вкладалися сюди без гарантій повернення коштів.
[b]ЗІС-5[/b] Чи зможете допомогти скласти електронне звернення? Чи може є якась форма спеціальна щоб її заповнити та прікрепити до стровення звернення в особистому кабінеті на rada.gov.ua? Швидко про себе: некваліфікованний інвестор з заблокованим рахунком Фрідом Фінанс Україна. Сума там невелика пробна в ОВДП, та крапля на спотовому рахунку. Мій менеджер ФФ звісно заспокоює що все владнають, але не вірю.