Відгуки про Freedom Finance

Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:04

Raymond гарантії ті самі, що і в інших брокерсько-депозитарних установах, ті самі ліцензії від НКЦПФР, що і у інших. Переваги - малі комісії, а також можливість покупки ОЗДП від 5шт., що не пропонували інші установи. Купонні виплати були без проблем, по графіку, навіть тоді, коли столиця була в осаді. І зараз компанія не зникла, а вчиняє дії в напрямку захисту клієнтів, що бачу з їх відповідей на мої запити.

Перед тим, як купити ОВДП, я звернувся до НКЦПФР з питаннями стосовно надійності та безпечності бути клієнтом "ФФ Україна". Отримав відповідь, що установа надійна та поганої репутації не має. Які ще треба були гарантії? Зараз казначейство по нашим облігаціям перераховує кошти для виплат, вони акумулюються на рахунках НБУ. В моєму портфелі мінімальна частина державних облігацій, придбаних через цю установу.

І зараз з кожної праски ми чуємо та відусюди читаємо, що купівля ОВДП - самий надійний вид інвестицій. Так, сталася правова колізія, зрежисована державними органами, але де страховка від того, що з іншими установами такого не станеться?

Ще стосовно гарний. Бачили хроніку річної давнини? Господь Бог милував всіх нас, і наші інвестиції. Дякуємо ЗСУ. Все інше - виправимо.