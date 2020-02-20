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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:44

  ЗІС-5 написав:
  Raymond написав:
  greenozon написав:мда.. навіть тисячі немає, ех (759 голосів)
viewtopic.php?p=5500150#p5500150

вже 813гол.
а взагалі, хто зна, скільки інвесторів приблизно було у фрідомі?
це не той самий фрідом , що будував Оболонь резіденс в Києві?

Відповідь: Станом на 20 жовтня в депозитарній установі «Фрідому» було відкрито 12 748 рахунків у цінних паперах, з активами в розмірі 3,5 млрд грн.

Джерело інформації: https://mind.ua/publications/20251347-s ... kciyi-chog



ДЯКУЮ! ОГО, 3,5 млрд досить багато, а людей дивно , якось там не дуже багато було, це ж виходить великі суми вклали. Не розумію, що там вигідного було, щоб люди з грошима вкладалися сюди без гарантій повернення коштів.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:38

ОВДП

[b]ЗІС-5[/b] Чи зможете допомогти скласти електронне звернення? Чи може є якась форма спеціальна щоб її заповнити та прікрепити до стровення звернення в особистому кабінеті на rada.gov.ua?
Швидко про себе: некваліфікованний інвестор з заблокованим рахунком Фрідом Фінанс Україна. Сума там невелика пробна в ОВДП, та крапля на спотовому рахунку. Мій менеджер ФФ звісно заспокоює що все владнають, але не вірю.
olesiask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:44

olesiask пишіть мені в особисте повідомлення, я скину те що писав сам, домовимось.
Всим іншим теж пропоную до мене звертатися - допоможу.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:04

Raymond гарантії ті самі, що і в інших брокерсько-депозитарних установах, ті самі ліцензії від НКЦПФР, що і у інших. Переваги - малі комісії, а також можливість покупки ОЗДП від 5шт., що не пропонували інші установи. Купонні виплати були без проблем, по графіку, навіть тоді, коли столиця була в осаді. І зараз компанія не зникла, а вчиняє дії в напрямку захисту клієнтів, що бачу з їх відповідей на мої запити.
Перед тим, як купити ОВДП, я звернувся до НКЦПФР з питаннями стосовно надійності та безпечності бути клієнтом "ФФ Україна". Отримав відповідь, що установа надійна та поганої репутації не має. Які ще треба були гарантії? Зараз казначейство по нашим облігаціям перераховує кошти для виплат, вони акумулюються на рахунках НБУ. В моєму портфелі мінімальна частина державних облігацій, придбаних через цю установу.
І зараз з кожної праски ми чуємо та відусюди читаємо, що купівля ОВДП - самий надійний вид інвестицій. Так, сталася правова колізія, зрежисована державними органами, але де страховка від того, що з іншими установами такого не станеться?
Ще стосовно гарний. Бачили хроніку річної давнини? Господь Бог милував всіх нас, і наші інвестиції. Дякуємо ЗСУ. Все інше - виправимо.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:43

  ЗІС-5 написав:Raymond гарантії ті самі, що і в інших брокерсько-депозитарних установах, ті самі ліцензії від НКЦПФР, що і у інших. Переваги - малі комісії, а також можливість покупки ОЗДП від 5шт., що не пропонували інші установи. Купонні виплати були без проблем, по графіку, навіть тоді, коли столиця була в осаді. І зараз компанія не зникла, а вчиняє дії в напрямку захисту клієнтів, що бачу з їх відповідей на мої запити.
Перед тим, як купити ОВДП, я звернувся до НКЦПФР з питаннями стосовно надійності та безпечності бути клієнтом "ФФ Україна". Отримав відповідь, що установа надійна та поганої репутації не має. Які ще треба були гарантії? Зараз казначейство по нашим облігаціям перераховує кошти для виплат, вони акумулюються на рахунках НБУ. В моєму портфелі мінімальна частина державних облігацій, придбаних через цю установу.
І зараз з кожної праски ми чуємо та відусюди читаємо, що купівля ОВДП - самий надійний вид інвестицій. Так, сталася правова колізія, зрежисована державними органами, але де страховка від того, що з іншими установами такого не станеться?
Ще стосовно гарний. Бачили хроніку річної давнини? Господь Бог милував всіх нас, і наші інвестиції. Дякуємо ЗСУ. Все інше - виправимо.




Так гарантій в такий час мало хто може дати, але банківськи депозити, хоч би гарантують зараз, і якщо ви купували овдп, то в гривнях депозит теж дає приблизно 16%, а валюта через грн на 3 міс то ще кращий варіант поки що так.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:07

Raymond 100%, дійсно, зараз так, але в 2021р. таких можливостей не було, ось зараз нинішніми можливостями користуємося! Десь програв, десь виграв...
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:41

Re: Відгуки про Freedom Finance

Прийшла відповідь від РНБО. 8 абзаців. Абзаци 1-4 це вітання і посилання на закони згідно яких вони відповідають, абзац 5 констатація факту санкцій на ФФУ, абзац 6 сказано що 16 пунктом доручено КМУ, СБУ і НБУ забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. Абзац 7 вони вказують РНБО не має власної орг. структури діяльність здійснює апарат ради. Абзац 8 самий важливий, його цитую:
Апарат Ради національної безпеки і оборони України неодноразово звертався до Служби Безпеки України як ініціатора застосування санкцій із проханням розглянути звернення громадян, пов'язані із застосуванням санкцій до ФФУ, та вжити відповідних заходів реагування.

Кінець листа.

Це щось нове, крайні вже СБУ :lol:
Виходить треба звертатись до СБУ, додавати відповіді комісії, РНБО, і чекати на їх відповідь (паралельно може написати в КМУ і НБУ чи звертались вони СБУ, додавши відповідь РНБО де вони є в списку інституцій які відповідальні за моніторинг ефективності санкцій) Ну а потім уже в ОП з усіма-усіма відповідями.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:30

adj дякую! Картина вимальовується. Ваша відповідь - ще одна цеглина. Я чекаю відповіді від РНБО на аналогічний вашому запит. Також чекаю відповіді від декількох народних депутатів. Далі будуть повторні звернення, або повторні з новими отримувачами, якщо мені напишуть те саме - значить до СБУ створю. І як вершина над РНБО та СБУ - звертатимемось до ОП.
ЗІС-5
 
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