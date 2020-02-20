Відгуки про Freedom Finance

ЗІС-5 написав:Сьогодні ввечері на стрімі у Олександра Охріменка задавали питання по Фрідому. Каже, шлях один якщо виникла правова колізія. Для того, щоби перевести утримувачів облігацій та акцій до іншого депозитарію - треба або вимога закону, або вимога суду. Іншого шляху немає. Я звертався до адвокатської фірми. Обдразу почув, що треба починати з аналізу судової практики, звісно, це коштує грошей.Пауза.
я не думаю что это коллизия, это нацеленные санкции против клиентов, чтобы знали на будущее кому деньги нести что касается и суда и самое смешное судовой практики, а когда вообще проявились санкции в Украине? вообще существует закон о санкциях, или вообще определение? это банальная заокеанская калька борьбы без правил, только те направляют обычно против иностранцев (против своих там засудят нафик), а у нас както вот так