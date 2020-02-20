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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:12

  ЗІС-5 написав:Сьогодні ввечері на стрімі у Олександра Охріменка задавали питання по Фрідому. Каже, шлях один якщо виникла правова колізія. Для того, щоби перевести утримувачів облігацій та акцій до іншого депозитарію - треба або вимога закону, або вимога суду. Іншого шляху немає.
Я звертався до адвокатської фірми. Обдразу почув, що треба починати з аналізу судової практики, звісно, це коштує грошей.Пауза.

я не думаю что это коллизия, это нацеленные санкции против клиентов, чтобы знали на будущее кому деньги нести :wink:
что касается и суда и самое смешное судовой практики, а когда вообще проявились санкции в Украине? вообще существует закон о санкциях, или вообще определение? это банальная заокеанская калька борьбы без правил, только те направляют обычно против иностранцев (против своих там засудят нафик), а у нас както вот так :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:43

в продовження теми санкцій - хороша підводка :)

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/7/697746/


підкиньте їм ідею націоналізувати ФФУ :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:12

ФФ Європа відкрив можливість поповнення брокерського рахунку криптовалютою
функціонал наразі доступний лише в веб-версії
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:59

  greenozon написав:ФФ Європа відкрив можливість поповнення брокерського рахунку криптовалютою
функціонал наразі доступний лише в веб-версії


ага, спочатку потрібно гроші з ФФ-Україна дістати, а тоді вже поринати у ФФ-Європа
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:26

Re: Відгуки про Freedom Finance

В Паріматч зависло 250 мільйонів гривень гравців: що буде з коштами
На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії. Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко, повідомляє ЕП.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/11/102169928/

На правах офтопу
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