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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:12

  ЗІС-5 написав:Сьогодні ввечері на стрімі у Олександра Охріменка задавали питання по Фрідому. Каже, шлях один якщо виникла правова колізія. Для того, щоби перевести утримувачів облігацій та акцій до іншого депозитарію - треба або вимога закону, або вимога суду. Іншого шляху немає.
Я звертався до адвокатської фірми. Обдразу почув, що треба починати з аналізу судової практики, звісно, це коштує грошей.Пауза.

я не думаю что это коллизия, это нацеленные санкции против клиентов, чтобы знали на будущее кому деньги нести :wink:
что касается и суда и самое смешное судовой практики, а когда вообще проявились санкции в Украине? вообще существует закон о санкциях, или вообще определение? это банальная заокеанская калька борьбы без правил, только те направляют обычно против иностранцев (против своих там засудят нафик), а у нас както вот так :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:43

в продовження теми санкцій - хороша підводка :)

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/7/697746/


підкиньте їм ідею націоналізувати ФФУ :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:12

ФФ Європа відкрив можливість поповнення брокерського рахунку криптовалютою
функціонал наразі доступний лише в веб-версії
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:59

  greenozon написав:ФФ Європа відкрив можливість поповнення брокерського рахунку криптовалютою
функціонал наразі доступний лише в веб-версії


ага, спочатку потрібно гроші з ФФ-Україна дістати, а тоді вже поринати у ФФ-Європа
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:26

Re: Відгуки про Freedom Finance

В Паріматч зависло 250 мільйонів гривень гравців: що буде з коштами
На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії. Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко, повідомляє ЕП.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/11/102169928/

На правах офтопу
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:01

Re: Відгуки про Freedom Finance

чтобы знали на будущее кому деньги нести :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:12

Шановні депоненти, моє пошанування вам. Отримав чергову відповідь від НКЦПФР на запитання, чому Комісія не розглядає можливість переведення до іншого депозитарію утримувачів цінних паперів. Відповідь - з солідною за розмірами вступною частиною (передісторія указу про санкції), потім - пишуть, що з листопада прийнто вже три рішення відповідно до указу про санкції. Далі - текст:
Зазначеними рішеннями передбачені можливі дії ТОВ «Фрідом Фінанс
Україна» до прийняття Комісією окремого рішення, з урахуванням обмежень
встановлених рішенням Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:
за зупиненою ліцензією на провадження професійної діяльності на ринках
капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної
установи:
- розмістити на власному вебсайті у розділі, що містить відомості про ліцензію,
видану такому ліцензіату, інформацію про зупинення дії ліцензії та повідомити
всіх осіб (депонентів, емітентів, номінальних утримувачів), з якими ліцензіатом в
рамках цієї ліцензії (ліцензій) укладені договори, про зупинення дії такої ліцензії
(ліцензій) у спосіб, визначений відповідним договором;
- протягом строку зупинення дії ліцензії (ліцензій) забороняється укладання нових
договорів щодо надання депозитарних послуг в рамках ліцензії (ліцензій), дію якої
(яких) зупинено;
- складати та подавати Центральному депозитарію цінних паперів за його
розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів та надавати
депонентам послуги депозитарної установи щодо дистанційного проведення
загальних зборів відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного
проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.
Таким чином, професійна діяльність ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна,
зокрема, пов’язана із веденням депозитарної діяльності, може бути продовжена після
скасування застосованих відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України санкцій.

Значить, поки чекаємо зняття санкцій - складаємо чергові звернення, вивчаємо законодавство для того, щоб на його підставі думати про захист своїх інтересів у спосіб, передбачений Конституцією.
У кого ще які пропозиції та думки з цього питання?

Паралельно - підписуйте петицію, сам тільки виявив: https://petition.president.gov.ua/petition/180828
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Сер 15 бер, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:20

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:Значить, поки чекаємо зняття санкцій

наче десь проскакувала цифра в 5 років? (можу помилятись)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:47

greenozon так, це згадано в додатку до Рішення РНБО. Хоч так... https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5833.html
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:55

От ще питання. Ліцензії зупинили, а не анулювали. В тексті Рішення - от що стосовно "ФФУ": "анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;".
А ще існує рішення НКЦПФР від 08.04. 2014 № 431"Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності". Там прописана процедура переведення до іншої депозитарної установи у випадку анулювання ліцензії.
От і є чергове питання до НКЦПФР, що буде у черговій заяві (клопотанні). Що скажете?
ЗІС-5
 
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